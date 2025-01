Ciąg dalszy sporu Lecha Poznań z Football Academy! Czterech pracowników Lecha Poznań zgłoszonych do prokuratury

Napastnik pilnie potrzebny w Koronie

Priorytetem dla szkoleniowca jest znalezienie napastnika. Okazuje się, że nie jest to takie proste. Wydawało się, że udało się pozyskać nowego zawodnika do ataku, ale ten jednak zdecydował się na inne rozwiązanie. - Transfer napastnika może nie wysypał się na ostatniej prostej - wyjawił trener Jacek Zieliński, cytowany przez PAP. - Piłkarz wybrał lepszą ofertę. Poszedł do mocniejszego klubu, który gra w Lidze Konferencji - dodał.

Nie będzie szalonych ruch w kieleckim zespole

W pierwszej części sezonu najskuteczniejszym piłkarzem Korony był Adrian Dalmau. Hiszpan strzelił w lidze sześć goli. Trener Zieliński nie traci nadziei, że w zimowym oknie uda się pozyskać kogoś nowego, kto wzmocniłby linię ataku. Tyle że jest kilka warunków. Zastrzega także, że wprawdzie wzmocnienia są ważne, ale nie należy nastawiać się na zaskaujące posunięcia. Ostatnio z kieleckim zespołem łączony był m.in. Filip Szymczyk z poznańskiego Lecha. Czy to właśnie nadzieja Kolejorza dołączy do ekipy Scyzoryków? - Nie będzie szalonych ruchów, przyjeżdżających pociągów - opisał barwnie trener Zieliński, cytowany przez PAP. - Szukamy zawodników wolnych. Być może kogoś na wypożyczenie z opcją wykupu. Możliwe są różne warianty - tłumaczył szkoleniowiec.

Cztery sparingi na zgrupowaniu w Turcji

11 stycznia Korona wyjedzie na zgrupowanie do Turcji, które potrwa do 25 stycznia. Trener Zieliński sprawdzi formę piłkarzy w czterech meczach kontrolnych. Pierwszym rywalem już 14 stycznia będzie węgierski zespół Nyiregyhaza Spartacus. Po czterech dnia kielczanie zagrają z koreańskim Gangwon. 21 stycznia zmierzą się z czeskim Banikiem Ostrawa. Zgrupowanie w Turcji Korona zakończy sparigniem z macedońskim zespołem Struga.

