Tymoteusz Puchacz był podekscytowany występami w Anglii

Po wyjeździe z Polski Puchacz często zmienia kluby. Ostatnie 1,5 roku spędził w Niemczech. Obecny sezon rozpoczął w Holstein Kiel. Jednak pozostałe miesiące nie spędzi już w zespole z Bundesligi, lecz zawitał do Anglii. Został wypożyczony do Plymouth Argyle. Ekipa "Pielgrzymów" zajmuje w Championship ostatnie miejsce. Polski obrońca związał się umową do końca rozgrywek. Angielski klub poinformował, że zagwarantował sobie możliwość wykupy kadrowicza. Plymouth to szósty zespół w zagranicznych wojażach naszego obrońcy. - Przychodzi do Argyle mając w w dorobku znakomite doświadczenie, które zdobył w kilku dużych klubach Europy. Rywalizacja o jego podpis była duża, ale on był podekscytowany wyzwaniem. Czuł, że Argyle jest najlepszym wyborem na następny etap w jego karierze - powiedział Jimmy Dickinson z Plymouth, cytowany przez oficjalny portal angielskiego klubu.

Kadrowicz zadebiutuje w Pucharze Ligi Angielskiej?

Władze Plymouth pokładają w nim duże nadzieje, bo przed zespołem walka o utrzymanie w Championship. Polski obrońca ma wzmocnić rywalizację na lewej stronie defensywy. Będzie występował z numerem 17. Wszystko wskazuje na to, że zadebiutuje w meczu z Brendfordem w Pucharze Ligi Angielskiej, który zostanie rozegrany 11 stycznia w Londynie. Pod warunkiem, że klub zdoła załatwić wszystkie pozwolenia.

Excited to see you in action, Pucha! 🤩 pic.twitter.com/yAT2HnKVFQ— Plymouth Argyle FC (@Argyle) January 9, 2025

Koszmarna seria Plymouth bez zwycięstwa, Polak odmieni Pielgrzymów?

Przed kibicami Plymouth na Home Park pokaże się w starciu z Oxford United (14 stycznia). To będzie dla niego niezły maraton, bo kolejne dwa spotkania także jego zespół rozegra u siebie. Rywalami będą kolejno: Queens Park Rangers (18 stycznia) i Burnley (22 stycznia). Czy menedżer Kevin Nancekivell będzie dawał mu szansę? Do tej pory Plymouth ma najgorszą obronę w Championship. Pielgrzymi stracili aż 53 gole! Ponadto notują serię jedenastu meczów bez zwycięstwa. Po raz ostatni wygrali na początku listopada, gdy pokonali u siebie 1:0 Portsmouth. Ekipa Puchacza potrzebuje trzech punktów, aby opuścić ostatnie miejsce i wydostać się ze strefy spadkowej.

