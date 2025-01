Kamil Grosicki nie mógł dłużej tolerować plotek. Mocno go to bolało, dzisiaj wszystko wyjaśnił

Najpierw Islandczyk, teraz Duńczyk

Ostatnio do lidera dołączył pomocnik Gisli Pordarson. Młodzieżowy reprezentant Islandii występował w ekipie Vikingura Reykjavik. Związał się z poznańskim klubem czteroletnim kontraktem. W Poznaniu nie ukrywają mocarstwowych ambicji. Celem jest wywalczenie mistrzostwa Polski. Lech ma dobrą pozycję wyjściową przed startem rundy rewanżowej. Jests na czele, ale ma tylko trzy punkty przewagi nad wiceliderem z Częstochowy. Tyle że mistrzowski apetyt mają także konkurenci jak Raków, Jagiellonia czy Legia. W tej sytuacji Kolejorz dokonał kolejnego wzmocnienia. Na zasadzie półrocznego wypożyczenia do klubu z Bułgarskiej przenosi się Rasmus Carstensen. Duński obrońca jest piłkarzem FC Koeln. Władze klubu z Wielkopolski wiele sobie po nim obiecują. Liczą na to, że pomoże w walce o tytuł. - Duńczyk wzmocni rywalizację na prawej stronie naszej defensywy - powiedział Tomasz Rząsa, cytowany przez klubowe media Lecha. - Może również grać na lewej obronie. To szybki, dynamiczny piłkarz. Wyróżnia się intensywnością w grze - dyrektor sportowy komplementował duńskiego gracza.

Rasmus Carstensen wie, że przychodzi do wielkiego klubu w Polsce

Carstensen ma za sobą występy w belgijskim Genku, a także właśnie w ekipie z Kolonii, z którą w ubiegłym sezonie spadł z Bundesligi. Jak wypożyczenie do Lecha traktuje Duńczyk i czego spodziewa się po występach w liderze ekstraklasy? Zdaje sobie sprawę do jakiego trafił zespołu. Czy podoła wyzwaniu? - Przychodzę do wielkiego klubu nie tylko w Polsce, ale także w skali europejskiej - podkreślił Carstensen, cytowany przez oficjalny portal Lecha. - Wiem, że Lech jest liderem i walczy o mistrzostwo. To było dla mnie istotne. Każdy zawodnik chce zdobywać trofea, a ja również tego pragnę - zaznaczył nowy gracz Kolejorza.

Z kim Rasmus zobaczy się 31 stycznia na Enea Stadionie? 🤔#WiaraNaLecha 🎫 https://t.co/5M83n8DSp2 pic.twitter.com/xBvFQrUVfz— Lech Poznań (@LechPoznan) January 16, 2025

