Tym piłkarzem jest Wahan Biczachczjan, który ostatnio podpisał kontrakt i od razu dołączył do zespołu na obozie w Hiszpanii. Tam Ormianin zagrał w dwłoch meczach: z Piastem i Stalą. W obu spotkaniach pokazał się od początku drugiej połowy. Wywarł pozytywne wrażenie. Sztab szkoleniowy zwracał uwagę na jego podejście, że był pełen energii po transferze. To podejście spodobało się trenerowi, który wspomniał o tym na koniec obozu. Portugalczyk liczy na to, że Wahan Biczachczjan będzie wzmocnieniem drużyny, która w tym sezonie pozostaje w grze o trz trofea. Celem numer 1 jests wywalczenie mistrzostwa, ale także zdobycie Pucharu Polski i powalczenie w Lidze Konferencji.

W sparingach Wahan Biczachczjan grał na skrzydle. - Wszedł dynamicznie, bo to rzadka statystyka: ma jeden trening i dwa mecze - powiedział trener Goncalo Feio w nagraniu, które udostępnił portal Legia.net. - Myślę, że w jego wartość piłkarską nikt nie wątpi. Przyszedł z takim błyskiem w oczach, że chce coś osiągnąć w Legii i pomóc drużynie. To piłkarz, który bardzo mocno pasuje do tego, co chcemy dodać, jeśli chodzi o kulturę gry, rozwiązania na małej przestrzeni oraz o wybory w polu karnym przeciwnika. Pracowity piłkarz i bardzo dobry, złoty człowiek. Tak go określił jego ostatni trener. Wiem, jak drużyna go przyjęła. Wiem też, że Wahan jest skromnym i pracowitym człowiekiem, który dopasuje się do zasad panujących w drużynie. To kolejny piłkarz, który dodaje coś, powiedziałybym, że trochę magii do naszej drużyny - podkreślił szkoleniowiec warszawskiego klubu.

