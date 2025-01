Filip Marchwiński związał się z Lecce na cztery lata

Marchwiński związany był z Lechem, z którym przed trzema laty sięgnął po mistrzostwo. Po ostatniem sezonie zdecydował się na transfer. Ostatecznie postanowił wyjechać do Włoch. Podpisał czteroletnią umowę z US Lecce, w której znalazł się zapis o możliwości przedłużenia jej o kolejny rok.

W Serie A zagrał tylko czternaście minut

Jednak pierwszego półrocza we Włoszech nie może zaliczyć do udanych. Nie udało mu się przebić nie tylko do pierwszego składu, ale w ogóle miał problem z występami. Jego dorobek w Serie A to tylko jeden mecz z Atalantą, w którym zagrał przez czternaście minut. Do tego skromnego bilansu dorzucił jeszcze dwie gry w Pucharze Włoch. Lecce zajmuje w lidze włoskiej trzynaste miejsce. Niestety, nie poprawi tego wyniku. Co się przytrafiło młodzieżowemu reprezentantowi Polski?

Kontuzja kolana młodzieżowego reprezentanta Polski we Włoszech!

Włoski klub wydał komunikat, w którym poinformował, że Marchwiński podczas treningu doznał poważnej kontuzji. Obiecujący napastnik zerwał więzadło krzyżowe przednie i łękotkę boczną prawego kolana. W przypadku takiego urazu czeka go operacja, a także będzie pauzowała minimum przez pół roku. To oznacza, że nie pojedzie z kadrą na mistrzostwa Europy do lat 21.

