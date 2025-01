Słowo „z automatu” jest tu kluczowe. Przez cały okres gry Polaka w ekipie Blaugrany jego występom towarzyszą spekulacje i komentarze dotyczące jego wieku, formy i potencjalnych następców. Gorący pod tym względem był zwłaszcza poprzedni sezon, kiedy – zwłaszcza medialnie – poszukiwano kandydatów do zastąpienia „Lewego” w składzie Barcelony.

Mimo „ochów” i „achów” dziennikarskich, tym następcom nie został ani kupiony za 40 mln euro Vitor Roque (dziś już w barwach Betisu), ani Pau Victor (obecnie głównie wchodzący z ławki). Realnym rywalem Polaka mógłby być Viktor Gyökeres, ale – na razie – finansowe realia Barcy scenariusz pozyskania Szweda każą odłożyć w czasie (a ma on też „branie” wśród klubów Premier League).

Tymczasem Robert Lewandowski, który latem 2022 podpisał z Blaugraną kontrakt „3+1”, coraz bliższy jest wypełnienia klauzuli pozwalającej na automatyczne przedłużenie umowy na sezon 2025/26. Stała się już ona „wiedzą powszechną”: Polak musi rozegrać co najmniej 55 procent spotkań w obecnym sezonie, by prolongować swój pobyt w stolicy Katalonii. Przy czym za „spotkanie rozegrane” uznawane jest takie, które rozpoczynał w wyjściowym składzie lub zaliczył przynajmniej 45 minut na murawie.

Kontrakt Lewandowskiego z Barceloną dobiega końca. Wiadomo, co go czeka! O tym zapisie w umowie nie mówiono

W tym momencie sezonu Polak nie ma żadnych kłopotów ze spełnieniem tego warunku. - Robert ma znowu wielką radość z gry. I ma luz, który odzyskał u Hansiego Flicka – mówił „Super Expressowi” Radosław Gilewicz. Niemiecki szkoleniowiec, świetnie znający „Lewego” ze wspólnej pracy w Monachium, pokłada w nim zaufanie, a napastnik rewanżuje się „wielkimi liczbami”: 26 goli w 27 grach na wszystkich frontach (16 w 18 meczach ligowych i fotel bezapelacyjnego lidera strzelców).

Owe 27 meczów to aż 93 procent wszystkich spotkań Barcelony w tym sezonie – dużo więcej powyżej poziomu wymaganego do przedłużenia kontraktu. Do końca sezonu – gdyby założyć, że Katalończycy z Ligą Mistrzów pożegnają się już po pierwszym dwumeczu fazy pucharowej (w 1/16 bądź 1/8 finału – jeszcze nie wiadomo, do którego etapu zakwalifikują się po fazie ligowej LM), a z Pucharem Króla w ćwierćfinale – zostały im jeszcze co najmniej 24 gry. W myśl takiego „czarnego scenariusza” obu rozgrywek pucharowych limit 55 procent, na ogólną liczbę 53 spotkań drużyny, Polak osiągnąłby po zaliczeniu 30 występów, najpewniej jeszcze w styczniu.

Scenariusz „maksymalny” – czyli finał Ligi Mistrzów (z udziałem w 1/16 finału) i Pucharu Króla – oznacza jeszcze 34 gry (a w sumie – 63 mecze w całym sezonie). Wówczas granica 55 procent zostałaby „złamana” po rozegraniu przez Lewandowskiego 35. meczu, w połowie lutego!

Hiszpanie przekonani w sprawie przyszłości trenera Roberta Lewandowskiego. Joan Laporta ma podjąć zdecydowane kroki

Kolejna okazja Polaka na dopisanie meczu do statystyk (i zbliżenie się do zapewnienia sobie zarobków na poziomie 26 mln euro w kolejnym sezonie) – już w sobotę. O 21.00 Barcelona na wyjeździe zagra z Getafe. Transmisja w Eleven Sports 1.