Kibice Roberta Lewandowskiego oraz sam kapitan reprezentacji Polski z pewnością przywykli już do tego, że hiszpańscy dziennikarze bezlitośnie wbijają kolejne szpile polskiemu napastnikowi po słabszych występach. Presja w Hiszpanii, a tym bardziej w Barcelonie jest przeogromna, o czym dobitnie przekonuje się "Lewy", pod adresem którego w tym sezonie pojawia się masa nieprzychylnych komentarzy. W ostatnich dniach ogromne poruszenie w internecie wywołał wpis, który pokazuje faktyczne zarobki Roberta Lewandowskiego w stolicy Katalonii, co tylko podgrzało atmosferę, a internauci nie gryźli się w język.

Robert Lewandowski zarabia w Barcelonie prawdziwą fortunę! Prawdziwa pensja wyszła na jaw

W poprzednim sezonie kapitan reprezentacji Polski miał otrzymać 20 mln euro za rok gry. Kwota ta wzrosła w obecnym sezonie 2023/2024 do 26 mln euro, a za rok będzie wynosić aż 32 mln euro. W swoim potencjalnie ostatnim roku kontraktu, który obowiązuje do czerwca 2026 Polak znów ma zarobić 26 mln euro. Oznacza to, że w obecnym sezonie, tylko z tytułu kontraktu z klubem, kapitan reprezentacji Polski ma zarobić ponad 112 mln złotych. W przyszłym roku kwota ta wyniesie prawie 140 mln złotych. Szybko pojawiły się komentarze niezadowolonych fanów.

Rozpętała się burza, kiedy wyciekły prawdziwe zarobki Roberta Lewandowskiego w Barcelonie! Te kwoty sprawiają, że aż kręci się w głowie

Przez cztery lata przygody w Barcelonie, Robert Lewandowski może zarobić aż 104 mln euro z tytułu gry w stolicy Katalonii, czyli w przeliczeniu aż 450 mln złotych. Ci z kibiców Barcelony, którzy nie są przekonani do "Lewego", ani inkasowanych przez niego kwota nie gryźli się w język i od razu wskazywali, że klub powinien jak najszybciej się go pozbyć, np. sprzedając go do Arabii Saudyjskiej.

