Jagiellonia wywalczyła mistrzostwo, a tym sezonie jest na dobrej drodze, aby znów sięgnąć po tytuł. Po rundzie jesiennej zajmuje trzecie miejsce w ekstraklasie. Ponadto awansowała do 1/16 finału Ligi Konferencji i 1/4 finału Pucharu Polski. Ostatnio było wiele spekulacji na temat umowy dyrektora sportowego. Łukasz Masłowski łączony był z kilkoma klubami, ale zamiast tego podpisał nową umowę, która obowiązuje do 2027 roku. Dlaczego to tak długo trwało? - Trochę trwała, ale lepiej, aby wszystko dobrze dopiąć - powiedział Łukasz Masłowski w rozmowie z Super Expressem. - Mieliśmy czas, aby to zrobić, a w tej chwili i tak najważniejszym jest wzmocnienie drużyny. Podpis pod umową złożony, teraz czas na ciężką pracę. Do drużyny z Turcji dołączył już Leon Flach. Środkowy pomocnik z bardzo ciekawą przeszłością w MLS. Ponadto pracujemy nad transferami środkowego obrońcy oraz skrzydłowego. Oczywiście pracujemy także nad zawodnikami, którym kończą się kontrakty w drużynie. Mówiąc krótko, jest co robić - podkreślił.

Mistrzostwo Polski dla jagiellonii to było wydarzenie bez precedensu

Dyrektor sportowy pracuje nad nowymi transferami. Wskazał także istotny moment dla Jagiellonii. Jest nim zdobycie mistrzostwa Polski. - To, czego dokonaliśmy wspólnie z całym klubem, było wydarzeniem bez precedensu - wyznał Masłowski w rozmowie z naszym portalem. - Jagiellonia czekała ponad 100 lat na pierwszy tytuł. To udało się osiągnąć w maju, potem awans do fazy ligowej Ligi Konferencji, wcześniej mecze z Ajaksem Amsterdam, później wygrane z FC Kopenhagą, czy Molde. Wspomnienia pozostaną, ale znaleźliśmy się w takim miejscu, w którym ten klub nigdy wcześniej nie był. Wszyscy uczymy się tej sytuacji, bo osiągnąć sukces to jedno, a zarządzać nim to drugie - tłumaczył przedstawiciel mistrza Polski.

