Co za wejśćie kadrowicza!

Reprezentant Polski z golem w Premier League. Niewiele to pomogło, widmo degradacji coraz bliżej

Trudno się będzie pozbierać po takim łomocie

Rywale przejechali się bowiem po gospodarzach jak walec! Pielgrzymi przegrali aż 0:5 w 28. kolejce angielskiej Championship. To było bardzo bolesne zderzenie z angielskim futbolem dla polskiego kadrowicza, który tym razem zagrał z lewej strony, jako jeden z trzech środkowych obrońców. Reprezentant Polski rozegrał całe spotkanie.

Jakub Moder przebije się w Feyenoordzie, czy będzie tylko zmiennikiem? Były trener Wisły Kraków nie ma wątpliwości, tak ocenia transfer reprezentanta Polski

Tymoteusz Puchacz nie ukrywał zirytowania

Piłkarze Burnley wygraną zapewnili sobie już w pierwszej połowie. Wszystkie gole padły właśnie w tej części. Puchacz po trzeciej straconej bramce nie ukrywał zirytowania. Po kolejnych trafieniach nie mógł uwierzyć w to, w jak łatwy sposób goście dostają się pod bramkę jego drużyny. W pewnym momencie ze złości zakrył twarz rękoma. Trudno się dziwić jego reakcji, bo Burnley nie oszczędzał jego drużyny. Jest ambitny i nie spodziewał się, że Plymouth może przegrać aż tak wysoko.

Paweł Wszołek wprost w temacie tego piłkarza. Gwiazdor mówi o dużej jakości, zwrócił uwagę na ten aspekt

Plymouth zagra z kandydatmi do awansu

Klub Puchacza musi szybko się pozbierać po tym laniu z Burnley, bo sytuacja w lidze robi się coraz trudniejsza. Zamiast marszu w górę tabeli i wydostania się ze strefy spadkowej jest stagnacja. Plymouth na dobre zakotwiczył na ostatnim miejscu w tabeli Championship (drugi poziom rozgrywek) i strata do bezpiecznej pozycji wynosi już sześć punktów. Czy Pielgrzymi się otrząsną i wygrzebią z dołka? Terminarz jest jednak trudny. W następnej kolejce (25.01) rywalem Pielgrzymów będzie Sunderland, a więc kolejny zespół z czołówki, który celuje w awans do Premier League. Po tej konfrontacji Plymouth zagra z West Bromwich Albion (1 lutego), czyli z kolejną drużyna, która będzie się biła o promocję do elity angielskiego futbolu.

Robert Lewandowski wrzuci do gabloty kolejne trofeum? Gwiazdor Barcelony wśród nominowanych do nagrody Piłkarz Roku, wyśrubuje rekord

- Tymoteusz Puchacz po trzeciej straconej bramce nie ukrywał zirytowania. Po kolejnych trafieniach nie mógł uwierzyć w to, w jak łatwy sposób goście dostają się pod bramkę jego drużyny. W pewnym momencie ze złości zakrył twarz rękoma.

QUIZ: Rozpoznasz polskich piłkarzy? Lewandowskiego zna każdy, a resztę? 15/20 to absolutne minimum Pytanie 1 z 20 Zaczniemy podobnie jak w piłce. Bramkarz na zdjęciu to... Artur Boruc Łukasz Fabiański Wojciech Szczęsny Następne pytanie

Sonda Czy Tymoteusz Puchacz powinien grać w reprezentacji? Tak Nie Trudno powiedzieć