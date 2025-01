To on ma uratować Śląsk przed spadkiem z ekstraklasy. Ostatnio był tam królem, jak mu pójdzie w Polsce?

Wahan Biczachczjan bardzo dużo wniesie do Legii

Wahan Biczachczjan dołączył do Legii na zasadzie transferu definitywnego z Pogoni i udanie wprowadził się do stołecznego klubu podczas zgrupowania w Hiszpanii. Pod wrażeniem jego gry był nie tylko trener Goncalo Feio, który stwierdził, że Ormianin doda Legii magii. W podobnym tonie wypowiedział się Paweł Wszołek, który docenia reprezentanta Armenii. nowego kolegę w drużynie ocenił Paweł Wszołek, którego kontrakt kończy się z końcem sezonu. Do te pory nie podpisał nowej umowy. - Szczerze mówiąc, to Wahan bardzo podobał mi się, jak grał w Pogoni - powiedział Paweł Wszołek po ostatnim sparingu Legii podczas zgrupownani w Hiszpanii, w nagraniu udostępnionym przez klubowy portal. - Ma dużą jakość, świetną lewą nogę. Uważam, że będzie wnosił dużo do naszej drużyny. Jako człowiek też jest super. Kilka dni pokazało, że jest uśmiechniętym człowiekiem. Nie ma problemu z komunikacją, bo mówi po polsku. Najważniejsze jest to, że ma dużą jakość i na pewno nam pomoże - zaznaczył.

Paweł Wszołek chce dawać jakość drużynie

Pomocnik Legii zawsze występował jako boczny pomocnik, ale w rundzie jesiennej trener zmienił mu pozycję i przesunął na prawą obronę. Okazało się to strzałem w dziesiątkę, bo akcję prawą stroną warszawskiego klubu nabrały rozpędu. - Staram się dawać z siebie wszystko na każdej pozycji na której widzi mnie trener i na której dostanę szansę - przekonywał Wszołek. - Chcę dawać jakość dla drużyny. Mogę grać na kilku pozycjach. Obecna pozycja mi nie przeszkada. Czuję się w niej bardzo dobrze, ale jest do dyspozycji trenera. Na której pozycji mnie wystawi i czas pokaże, jak to będzie wyglądało - wyznał obrońca warszawskiej drużyny.

