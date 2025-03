Ruben Vinagre w końcu to zrobił, co za akcja! Niesamowity moment dla gwiazdy Legii [WIDEO]

Adam Lyczmański uważa, że sędzia podjął dobrą decyzję

Sytuacja miała miejsce w drugiej połowie. Po godzinie gry Artur Jędrzejczyk próbował zatrzymać rywala. Jednak był spóźniony i w efekcie postawił stopę w okolicach staw skokowego piłkarza Śląska. Sytuacja wyglądał groźnie. Jednak za to zagranie obrońca Legii otrzymał żółtą kartkę. Sytuacja nie była sprawdzana przez system VAR. - Tutaj zgodzę się z sędziami, że nie interweniowali - powiedział Adam Lyczmański w programie Liga+ Extra w Canal+ Sport. - Utarło się trochę, że jak Artur Jędrzejczyk fauluje, to może być coś więcej niż żółta kartka. Dla mnie to jest borderline (granica). Teraz zadajmy sobie pytanie: co by było, gdyby sędziowie tutaj zawołali i zmienili karę na czerwoną kartkę. Mielibyśmy pewnie więcej dyskusji niż w przypadku zachowania tej żółtej - dodał.

Marcin Baszczyński pokazałby czerwoną kartkę

Prowadzący w Canal+ Sport dopytywali, czy gdyby w tej sytuacji Jędrzejczyk zostałby od razu ukarany czerwoną kartką, to czy sędzia byłby wzywany do VAR, aby zmienić decyzję? - Być może nie, ale jest to sytuacja typowo z tych, które nie są w mojej ocenie dla VAR - odparł Lyczmański.

Jednak innego zdania był Marcin Baszczyński. Uważał, że obrońca Legii zasłużył na czerwoną kartkę. - W tej sytuacji Artur był mocno spóźniony. To mogło się skończyć złamaniem kostki - dodał były reprezentant Polski.

