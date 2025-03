Karol Świderski i Mateusz Bogusz z debiutanckimi golami. Tak walczą o powołanie do reprezentacji Polski [WIDEO]

Złoty chłopak ze złotymi łańcuszkami. Legenda świętuje 78. urodziny, a my przypominamy historię z czasów, gdy mogła zamówić tylko sok i coca-colę

W zimowym oknie wspomniani kadrowicze byli bohaterami głośnych transferów. Karol Świderski wyjechał z amerykańskiego Charlotte i wrócił do Europy. Związał się z Panathinaikosem, z którym walczy w tym sezonie o mistrzostwo Grecji. W barwach Koniczynek nie czuje się samotny, bo w tej drużynie grają także bramkarz Bartłomiej Drągowski i serbski obrońca Filip Mladenović, znany z występów w ekstraklasie. „Świder” w końcu doczekał się pierwszego gola dla Panathinaikosu, który pokonał 2:0 Panetolikos w 25. kolejce. Zrobił to w czwartym występie w lidze, a w sumie już zagrał w siedmiu spotkaniach. Klub polskiego napastnika zajmuje trzecie miejsce w lidze. Teraz przed Panathinaikosem rywalizacja z Fiorentiną w Lidze Konferencji.

Mateusz Bogusz także zimą opuścił Amerykę. Przeniósł się do Meksyku i w Cruz Azul już zachwyca. W starciu wyjazdowym z Mazatlan FC - w 10. kolejce turnieju zamknięcia - dołożył cegiełkę do remisu 1:1. Po godzinie gry reprezentant Polski kapitalnie przymierzył z rzutu wolnego. Bramkarz gospodarzy nawet nie zareagował. Po strzale Polaka trafiła w poprzeczkę, a następnie wpadła do siatki. Komentator po tym trafieniu oszalał. Cruz Azul plasuje się na szóstej pozycji w lidze meksykańskiej.

Karol Świderski (28 l.) strzelił premierowego gola dla Panathinaikosu Ateny, a Mateusz Bogusz (24 l.) zdobył debiutanckę bramkę dla Cruz Azul. Czy zasłużą na to, aby otrzymać powołanie do kadry na mecze z Litwą i Maltą na Stadionie Narodowym?

