Nie do wiary, jak zmieniał się Zbigniew Boniek! Były prezes PZPN powoli dobija do „siedemdziesiątki”

Zbigniew Boniek ma tyle w sobie energii

Zbigniew Boniek zagrał z reprezentacją Polski na trzech mistzostwach świata. Największą gwiazdą był podczas mundialu w 1982 roku, gdzie Polska zajęła trzecie miejsce, a on rozgrywał fenomenalne mecze, jak ten z Belgią, w którym strzelił hat-trick. Błyszczał w Widzewie, Juventusie i Romie. - Myślę, że ma cały czas energię 19-latka - powiedział Matesz Borek w Kanale Sportowym. - Doświadczenie rzeczywiście godne swojego wieku. Zadzwonię do Zbyszka i dłużej pogadamy. Życzę mu, żeby się nie zmieniał. Życzę mu, żeby cały czas potrafił żyć z pasją, żeby miał w sobie tyle energii, tyle uśmiechu, tyle zaciętości. Z Zibim można się czasami pokłócić, bo on ma zawsze swoje zdanie i pewnie dla wielu jest postacią kontrowersyjną - dodał.

Zbigniew Boniek ma w sobie wiele młodzieńczej wery

Jaki jest prywatnie legendarny piłkarz? Tak scharekteryzował go słynny dziennikarz. - Myślę, że dla bliższych kumpli był człowiekiem bardzo lojalnym - opowiadał Mateusz Borek w Kanale Sportowym. - Jak Zibi kocha to na zabój, jak lubi to na zawsze, jak nie lubi, to chyba też na zawsze. Nie chcę, żeby Zbigniew Boniek się zmieniał. Wydaje mi się, że dla każdego młodszego człowieka - otacza się młodymi ludźmi, bo też z tego czerpie energię - to taka nadzieje dla nas, że można mieć w sobie tyle młodzieńczej energii i wery w wieku prawie 70 lat - podkreślił Borek.

Tych historii z życia Dariusza Michalczewskiego nie znaliście! Jaruzelski, rekiny, matura, Boniek, nerwy na zakrystii, wiara, brat Tomek, Liroy, Pazur