i Autor: instagram.com/lukaspodolski/ Lukas Podolski podczas Różanego Poniedziałku w Kolonii

Książę Poldi

Lukas Podolski w zupełnie nowej roli. Kolonia znów oszalała na jego punkcie, przypomniano jego ksywkę z czasów gry w FC Köln

Według stereotypów – obecnych również w Polsce – Niemcy to poważny, zdyscyplinowany i… nudny naród. W czasie karnawału jednak ulice wielu miast – przynajmniej na chwilę – zamieniają się w miejsce wielkich parad i zabaw. W Kolonii odbywają się one w tzw. Rose Montag, czyli Różany Poniedziałek. Lukas Podolski wiele takich świątecznych chwil przeżył tam za czasów swej młodości. Teraz też wpadł do miasta, z którym związany jest emocjonalnie. I założył nawet z tej okazji specjalny strój!