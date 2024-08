Mistrz olimpijski Mateusz Kusznierewicz wspomina swoje starty w igrzyskach. Był samotnym złotym żeglarzem

Nie uwierzycie co łączy Marcina Najmana i Roberta Lewandowskiego! Cesarz wszystko opublikował, co za zbieg okoliczności

Aż nam szczęki opadły gdy zobaczyliśmy co zrobił Lukas Podolski. Były mistrz świata nawet się nie zastanawiał, zasłużony czas

Zbliża się Tour de France 2024. To będzie wyjątkowa edycja

O dwóch takich, co wygrali mundial. Mija dokładnie 10 lat od chwili, gdy urodzeni w Polsce piłkarze sięgnęli po złoto mistrzostw świata

Kusznierewicz aż pięć razy brał udział w olimpijskich regatach: trzykrotnie w jednoosobowej klasie Finn (1996-2004) i dwukrotnie w dwuosobowej klasie Star wraz z Dominikiem Życkim (2008-2012). Nasz gość w rozmowie z „Super Expressem” wspominał swoje występy na olimpijskich akwenach.

ATLANTA 1996 (klasa Finn) – TRIUMF NA LUZIE

Olimpijskie regaty odbywały się w Savannah nad Atlantykiem, ok. 600 km od Atlanty. Dla młodego Polaka, do niedawna juniora, był to olimpijski debiut. Fart debiutanta?

- Zupełnie nie towarzyszyła mi presja psychiczna - nie ukrywa znakomity żeglarz. - Jechałem ze świeżym umysłem, czerpałem wielką przyjemność z udziału w imprezie. Niesamowitym przeżyciem było ślubowanie, odbiór strojów, lot do Stanów, ceremonia otwarcia. I wreszcie sam start. Większość rywali była zestresowana, a ja brałem wszystko, co mi podano. Owszem, byłem już doświadczonym żeglarzem i bardzo dobrze się przygotowałem do startu, ale chyba ta młodzieńcza energia i nieświadomość odpowiedzialności czy presji spowodowała, że pływałem jak z nut. Wykorzystałem swoją okazję: świetną formę i doskonale dopracowany na Politechnice Warszawskiej żagiel.

Z dziesięciu wyścigów wygrał jeden, ale równa forma pozwoliła mu zapewnić sobie zwycięstwo już przed ostatnim startem.

- Żeglowałem najlepiej, jak można sobie wyobrazić. Widziałem wiatr w kolorach - wspomina. - Wynikiem zaskoczyłem siebie samego. Przed igrzyskami miałem cel, ambitny cel, by wrócić ze Stanów z dyplomem. A taki otrzymuje czołowa ósemka...

SYDNEY 2000 (Finn) – BOLESNE SKUTKI PRZEKOMBINOWANIA

Do Australii leciał jako faworyt. W roku 2000 wygrał mistrzostwa świata i Europy. Nie dawał rywalom szans. W Sydney skończyło się czwartym miejscem. Był najlepszy w pierwszym i ostatnim wyścigu, ale do brązu zabrakło punktu, a do srebra dwóch.

- Tak mało brakło, a jednak zostałem bez medalu. Bolało jak cholera - przyznaje po latach. - Płakałem na schodach przy operze w Sydney oglądając dekorację medalową. Cztery lata przygotowań, tyle pracy, energii, pieniędzy, wyrzeczeń i wszystko poszło się bujać.

Dlaczego faworyt nie spełnił swoich nadziei?

- Popełniłem wiele błędów, ale najwięcej przed samymi igrzyskami - wzdycha. - Pojechałem tam przetrenowany, co jest największym błędem sportowca. Gdy jestem w dobrej formie, widzę na wodzie to, czego nie widzą inni. Ale jeśli się człowiek zajedzie, trudno wydobyć z siebie umiejętności. Popełniłem też inne błędy: mieszkałem poza wioska olimpijską, byłem z osobą towarzyszącą, jako jedyny zakładałem inne maszty na wyścigi w zatoce i na pełnym oceanie. Niepotrzebnie. Przekombinowałem. I bardzo to bolało.

Gdy wrócił do kraju, chciał rzucić w diabły żeglarstwo. Tym bardziej, że był już spełnionym sportowcem.

- Ale jednak nie poddałem się - mówi z satysfakcją. - Kupiłem zeszyt 32-kartkowy. Na przednich stronach zapisałem wszystkie dobre decyzje podjęte na igrzyskach i przed nimi. A na ostatnich - popełnione błędy. Potem zapisałem takie same uwagi uzyskane od trenera, sparingpartnera i rodziców. Wyciągnąłem ten zeszyt rok przed kolejnych igrzyskami.

ATENY 2004 (Finn) – RADOSNY SKOK

- W Atenach bardzo mi pomogła tamta „ściąga” – deklaruje.

Poza zasięgiem okazał się tylko genialny Brytyjczyk Ben Ainslie. Polak miał szanse na srebrny medal, a wywalczył brązowy.

- Trudne igrzyska – wspomina Mateusz. - W jednym z wyścigów miałem falstart, w innym rozciąłem nogę tak, że krew lała się po całej łódce. Ale pomimo trudnych momentów dowiozłem medalowe miejsce.

Swój sukces uczcił skokiem do wody po ostatnim minięciu mety.

- To był przypływ radości. Reakcja całkowicie spontaniczna - deklaruje. - Powtarzałem potem, że to wielki sukces z tak groźnymi rywalami i w tak trudnych warunkach. Ceniłem go wyżej niż złoto 1996.

i Autor: Mateusz Pieślak/Super Express

TERAZ DO GWIAZD(Y)

Igrzyska w Atenach zakończyły jego karierę w klasie Finn. Zapragnął podjąć rywalizację jako sternik w klasie Star (Gwiazda) wraz z Dominikiem Życkim jako załogantem.

- Ale w Finnie miałem roczny budżet rzędu 500 - 600 tysięcy złotych, a w Starze potrzebowałem znacznie więcej. Konieczni stali się sponsorzy. W rozmowach ze mną przywoływali mój skok do wody w Atenach. Zapamiętali mnie jako kogoś, kto tak bardzo cieszy się z medalu. Z brązowego medalu, chociaż był już mistrzem.

PEKIN 2008 (Star) – ZABRAKŁO WIEDZY

Pieniądze od sponsorów znalazły się i pozwoliły załodze Kusznierewicz - Życki na solidne przygotowania. Ba, w roku 2008 Polacy wygrali nawet mistrzostwa świata klasy Star.

Rywalizacja olimpijska odbyła się w Qingdao, na Morzu Chińskim, gdzie wiatry są na ogół słabe, co naszej załodze nie sprzyjało. Gdy jednak drugiego dnia powiało mocniej, nasi wyszli na prowadzenie. Zaraz potem je stracili, a po ostatnim, wygranym wyścigu zajęli czwarte miejsce.

- Znowu bardzo trudne regaty i te słabe wiatry. Rozczarowanie było jednak mniejsze niż w Sydney – nie kryje dwukrotny medalista. - Raczej było to zaskoczenie. Wynik bolał, szkoda było straconej okazji, tym bardziej, że do podium zabrakło niewiele. Ale dość szybko dałem sobie z tym radę.

Jednak nie słabe wiatry, ale brak pełnej wiedzy co do tajników żeglowania na Starze uważa dzisiaj Kusznierewicz za powód niepowodzenia.

- Gdybym mógł posiadaną dzisiaj wiedzę przełożyć na przygotowania w tamtych latach, mielibyśmy z Dominikiem duże szanse na dwa medale w dwóch kolejnych igrzyskach. Tę wiedzę mam teraz, zdobyłem ją pływając później w załogach z żeglarzami z innych krajów. To dotyczy niuansów, a jednak ma znaczenie.

LONDYN 2012 (Star) – ZBYT TWARDA ŁÓDKA

W olimpijskim roku 2012 Kusznierewicz i Życki triumfowali w mistrzostwach Europy. Ale na akwenie olimpijskim w Weymouth na kanale La Manche ukończyli regaty na ósmej pozycji.

- Przekombinowaliśmy ze sprzętem. Żagle i ustawienia sprzętu nie były trafione. Mieliśmy „twardą” łódkę i na tamtej fali i tamtych mocnych prądach to nie zadziałało - ocenia Mateusz. - Nie łapaliśmy się do czołówki. Rezultat był słaby, chociaż... wróciliśmy z dyplomem, bo w czołowej ósemce.

BOHATER WYPROMOWAŁ BOHATERA

Na tym zakończyła się olimpijska przygoda Mateusza Kusznierewicza. Ale… tylko jako zawodnika. Przed igrzyskami w Tokio (2021) o pomoc w przygotowaniach poprosił go wicemistrz świata klasy Finn, Węgier Zsombor Berecz.

- Ujął mnie tym, że powiedział, iż nie chce popełnić tych samych błędów, co ja w Sydney i nie chce zająć czwartego miejsca w Tokio. Pracowaliśmy razem dwa i pół roku. I chłopak znad Balatonu zdobył srebro na Oceanie Spokojnym. Jest bohaterem narodowym - kończy żeglarz, który miałby prawo sam uważać siebie za bohatera narodowego w Polsce.