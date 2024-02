Mocne otwarcie Arki, zadała trzy ciosy Polonii. „Trudny początek, ale broni nie składamy”

Będą szukali szans w kolejnych spotkaniach

Gdynianie w pół godziny rozmontowali obronę gospodarzy. Strzelanie rozpoczął Karol Czubak, a dwie bramki zdobył Olaf Kobacki. - Przegraliśmy wyraźnie - powiedział trener Rafał Smalec podczas konferencji prasowej. - Szkoda początku, był bardzo słaby w naszym wykonaniu. To praktycznie ustawiło mecz. Nie mogliśmy złapać rytmu. Musimy zobaczyć, w których momentach popełniliśmy błędy, żeby to wszystko naprawić. Pierwsza połowa ustawiła mecz. Później trzeba było robić wszystko, żeby jak najlepiej grać, próbować stwarzać sytuacje po to, aby cały czas był entuzjazm w drużynie. Trudny początek, ale broni nie składamy. Będziemy pracowali ciężkie i rzetelnie. Będziemy szukali szans w kolejnych spotkaniach - dodał szkoleniowiec Polonii, która w następnej kolejce zagra na wyjeździe z Miedzią Legnica (23.02).

Wiktor Pleśnierowicz (23 l.) dołączył do Polonii. Obrońca ma pomóc w utrzymaniu stołecznej drużyny w I lidze . Został wypożyczony do końca sezonu z Warty. W barwach poznańskiej drużyny debiutował w ekstraklasie. W tym sezonie rozegrał 16 meczów w lidze. Jego dorobek na najwyższym szczeblu to 31 gier. To piąty transfer Polonii w zimowym oknie. Nowy nabytek uczył się w akademii Lecha Poznań, a przed pięcioma laty przez sezon terminował w Romie.

