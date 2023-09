Motor Lublin - Sparta Wrocław TV Transmisja NA ŻYWO Gdzie oglądać finał Motor Lublin - Sparta Wrocław STREAM ONLINE LIVE 17.09.2023

Aleksandra Mirosław z dumą prezentuje olimpijską nominację. Bilet do Paryża zdobyła w Rzymie. „Zawsze chcę więcej”

Motor Lublin kontra Sparta Wrocław. Już dziś o godzinie 19.15 pierwszy mecz finału żużlowej PGE Ekstraligi. Motor broni tytułu i jest faworytem. Bartosz Zmarzlik, lider mistrzów Polski, po dyskwalifikacji w Grand Prix Danii w Vojens (za nieprawidłowy kevlar w kwalifikacjach) z pewnością będzie podrażniony i dodatkowo zmobilizowany. A Sparta Wrocław ma ogromne problemy kadrowe.

Sparta Wrocław musi sobie radzić bez kluczowych zawodników. Maciej Janowski i Tai Woffinden są kontuzjowany, a Charles Wright, zastępca Brytyjczyka w półfinale, też jest niezdolny do jazdy. Pojawiły się nawet pomysły, żeby z powodu tej plagi kontuzji przenieść finał, ale od początku było wiadomo, że jest to niemożliwe. Sparta Wrocław będzie musiała liczyć na dobrą postawę trio Artem Łaguta - Daniel Bewley - Piotr Pawlicki. Ci trzej żużlowcy byli ostatnio w wysokiej formie.

Motor Lublin przystępuje do finału bardzo zmobilizowany. – Jesteśmy dobrej myśli. Wszyscy są zdrowi i chcielibyśmy odjechać finałowe spotkanie w komplecie – powiedział Maciej Kuciapa, trener Motoru Lublin. – Jestem zadowolony z faktu, że już siódmy raz w karierze pojadę w finale PGE Ekstraligi. Uważam, że nasi rywale przyjadą bardzo zmotywowani więc spodziewam się bardzo zaciętego spotkania. Musimy w pełni skupić się na sobie, by odjechać dobre zawody – stwierdził Dominik Kubera, zawodnik Motoru Lublin. W fazie zasadniczej Motor Lublin przegrał na początku sezonu ze Spartą Wrocław 44:46. W rewanżu mistrzowie Polski zrewanżowali się, wygrywając we Wrocławiu 49:41.

Mecz Motor Lublin - Sparta Wrocław w finale żużlowej PGE Ekstraligi zostanie rozegrany w niedzielę 17 września 2023. Początek finału Motor Lublin - Sparta Wrocław o godzinie 19.15. Transmisja TV z finału Motor Lublin - Sparta Wrocław na antenie Canal+ Sport 5 oraz online na Canal+ ONLINE.