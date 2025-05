Robert Prevost nowym papieżem. To dobry znak dla... piłkarzy USA przed MŚ 2026!

Mistrzostwa świata odbywają się co cztery lata i choć to dużo czasu, to dzięki mistrzostwo Europy planowanych między mundialami, czas oczekiwania dla przeciętnego kibica nie wydaje się tak długi. Z jednej strony wydaje się, że dopiero emocjonowaliśmy się fantastycznym finałem mundialu w Katarze między Argentyną a Francją, a przecież w tej chwili został niewiele ponad rok do rozpoczęcia turnieju w USA, Kanadzie i Meksyku! Nie znamy jeszcze wszystkich uczestników tego turnieju, ale jasne jest, że weźmie w nim udział trójka gospodarzy. Tym bardziej ciekawie wygląda pewna statystyka ujawniona na portalu X, która odnosi się do wyboru kardynała Roberta Prevosta na papieża.

Iga Świątek szykuje się do kolejnego meczu w Rzymie, a tu takie wyznanie nowego papieża!

kard. Robert Prevost nowym papieżem, przyjął imię Leon XIV Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Wybór Amerykanina na papieża to na pewno spora sensacja, która będzie szeroko komentowana. Okazuje się jednak, że daje ona pole do bardzo daleko idących rozmyślań o... nadchodzących mistrzostwach świata. Zwrócił uwagę na to Bartosz Wieczorek z TVP Sport, który zauważył, że poczynając od Jana Pawła II, drużyna z kraju, z którego pochodził nowo wybrany papież, zdobywała na mistrzostwach świata... medal! – Kraj, z którego pochodził papież, po jego wyborze zdobywał medal piłkarskich mistrzostw świata. 1978 – Jan Paweł II (brąz Polski w 1982), 2005 – Benedykt XVI (brąz Niemiec w 2006), 2013 – Franciszek (srebro Argentyny w 2014), 2025 – Leon XIV (?). USA z medalem w 2026? – zastanawia się dziennikarz. Trzeba przyznać, że to jedna z najdziwniejszych statystyk wiążących Kościół Katolicki, papieży i piłkę nożną.

Conor McGregor zakpił z wyboru nowego papieża! Irlandczyk udostępnił niewybredny wpis