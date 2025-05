McGregor nie hamował się po wyborze nowego papieża. Wulgarny żart Irlandczyka

Wybór nowego papieża to zawsze wielkie wydarzenie. Dyskusja trwa wśród osób głęboko wierzących, jak i tych, którym daleko do Kościoła Katolickiego. Przed tym, jak konklawe podejmie decyzję, każdy z kardynałów jest dokładnie prześwietlany przez opinię publiczną, a tematem dyskusji jest to, jak będzie wyglądał Kościół pod przewodnictwem kolejnego Ojca Świętego. 8 maja 2025 roku konklawe dokonało wyboru i kardynałowie wybrali na papieża kardynała Roberta Pervosta, który przyjął imię Leona XIV. Wybór Amerykanina to niemała sensacja, bowiem mało kto stawiał go w roli faworyta. Okazuje się też, że całe wydarzenie stało się paliwem do żartów.

Konklawe 2025. Kardynałowie wybierają następnego papieża

Conor McGregor to niezwykle popularny zawodnik MMA, były mistrz UFC, który nakręcał popularność tej federacji przez wiele lat. W ostatnim czasie więcej czasu niż w klatce spędzał na sali rozpraw, gdzie skazano go za napaść na kobietę na tle seksualnym. McGregor przypomniał o sobie teraz, przy okazji wyboru nowego papieża. Udostępnił on na portalu X grafikę wygenerowaną przez AI, która przedstawia jego w roli właśnie Ojca Świętego, a wszystko opatrzył wulgarnym opisem. – Niespodzianka, niespodzianka skur****nu, król powrócił! – czytamy we wpisie.

