Przez lata swojej kariery w federacji UFC, Conor McGregor zapisał się złotymi zgłoskami w historii MMA, tocząc walki w wagach lekkiej i półśredniej. W ostatnich latach "The Notorious" bardzo się jednak zmienił, przede wszystkim przybierając na masie, jednocześnie mogąc pochwalić się ogromnymi przyrostami tkanki mięśniowej. Nawet dłuższa przerwa od zawodowego sportu nie sprawiła jednak, że Irlandczyk stracił swoją atletyczną formę, a wręcz przeciwnie. Ostatnia sesja zdjęciowa jasno pokazuje, że McGregor swoją formą fizyczną mógłby zawstydzić nie tylko wielu kolegów z siłowni, ale także z maty.

Nie do wiary, jak wygląda dzisiaj 36-letni Conor McGregor! Ciało legendarnego zawodnika UFC sprawia, że szczęka opada

W ramach promocji współorganizowanej przez siebie gali BareKnuckle: KnuckleMania 5, "The Notorious" postanowił zapozować z nagim torsem, trzymając na barku pas mistrzowski swojej organizacji. Od razu w oczu rzuca się niski poziom tkanki tłuszczowej u Irlandczyka, a także świetnie rozwinięte barki, klatka piersiowa i mięśnie brzucha. 36-latek prezentuje się zdecydowanie lepiej od czasów, kiedy postanowił wejść do wyższej wagi, niż miało to miejsce w czasach świetności w UFC.

"The Notorious" po raz ostatni zameldował się w klatce federacji UFC w lipcu 2021 roku, kiedy to po raz drugi z rzędu pokonał go Dustin Poirier. Irlandczyk obecnie może pochwalić się rekordem 22-6 w MMA. W swoich ostatnich pięciu walkach aż trzykrotnie opuszczał oktagon pokonany.