Nie do wiary, jak wygląda obecnie Conor McGregor! Najnowsze zdjęcia szokują. Ogromna przemiana

Tak zmienił się Conor McGregor. Niewiele łączy go z sylwetką z najlepszych lat

Przez lata swojej sportowej kariery, Conor McGregor stał się prawdziwą ikoną sportów walki i jednym z najpopularniejszych zawodników UFC w historii. Irlandczyk dzięki swoim umiejętnościom oraz ekstrawagancji szybko stał się niesamowicie rozpoznawalny, zyskując przy tym rzeszę wiernych fanów. W ostatnim czasie było o nim jednak zdecydowanie ciszej, aż do 5 listopada, kiedy to doszło do pierwszej rozprawy przed Sądem Najwyższym w Dublinie, w której "The Notorious" został oskarżony o wykorzystanie seksualne kobiety bez jej zgody. Najnowsze zdjęcia Conora McGregora, wykonane przez budynkiem sądu pokazują dobitnie, jak bardzo w ostatnich latach zmienił się "The Notorious", którego niewiele łączy z sylwetką, jaką prezentował w swoich najlepszych latach.

Kiedy Conor McGregor wchodził do federacji UFC, szybko stając się gwiazdą największej federacji MMA na świecie, walczył on w wadze piórkowej, zdobywając przy tym pas mistrzowski tej kategorii wagowej. Szybko zaczął jednak eksperymentować i niedługo później zadebiutował w kategorii półśredniej, później lekkiej (gdzie również zdobył pas mistrzowski), by powrócić do półśredniej. Ta kategoria wagowa najbardziej przypadła mu do gustu, bowiem do dziś można zauważyć, że "The Notorious" jest bardzo dobrze zbudowany i zdecydowanie cięższy niż w czasach, kiedy zdobywał ogromną popularność.

Wiek i styl życia Conora McGregora robią jednak swoje. W mediach społecznościowych Irlandczyka nie brakuje zdjęć, postów i relacji, na których pokazuje on, jak dokładnie żyje. Częste przyjęcia, a także używki jak alkohol i cygara sprawiają, że 36-latek mocno postarzał się wizualnie. O ile jego sylwetka i forma fizyczna nadal robią ogromne wrażenie, to na twarzy da się zauważyć oznaki przemęczania.