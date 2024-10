Motor Lublin - Sparta Wrocław TV Transmisja NA ŻYWO STREAM ONLINE Gdzie oglądać żużel dzisiaj 7.10.2024

Nie żyje były prezes polskiego klubu. Żegnają go z wielkimi honorami, to wielka strata dla całego środowiska

Motor Lublin czy Sparta Wrocław? Już dzisiaj poznamy Drużynowego Mistrza Polski na żużlu. Przed nami rewanżowe starcie w finale. W pierwszym spotkaniu Sparta uległa na na własnym torze Motorowi 43:47. Dlatego teraz obrońcy tytułu są w komfortowej sytuacji i w rewanżu powinni przypieczętować kolejny tytuł. Początek meczu Motor - Sparta o godzinie 19.15.

Motor Lublin i Sparta Wrocław to dwa najlepsze zespoły sezonu zasadniczego, ale przewaga mistrzów Polski w tabeli była ogromna. "Koziołki" przed fazą play-off zgromadziły aż 31 pkt, a wicelider Sparta tylko 19. W pierwszym finałowym meczu Motor wygrał we Wrocławiu 47:43, mimo, że żaden z zawodników zespołu gości nie zdobył ponad 10 pkt. Najskuteczniejsi byli Bartosz Zmarzlik (9+1), Jack Holder (9), Mateusz Cierniak (8+1) i Dominik Kubera (8). Zespół z Lublina pojechał równo, co jest jego siłą. W zespole Sparty Artem Łaguta zdobył aż 17 pkt (16+1), a Daniel Bewley dołożył 15 (13+2), ale pozostali żużlowcy z Wrocławia zawiedli.

Finał Motor - Sparta Transmisja TV Gdzie obejrzeć dzisiaj żużel

Mecz Motor Lublin - Sparta Wrocław w finale żużlowej PGE Ekstraligi zostanie rozegrany w poniedziałek 7 października 2024. Początek finału Motor - Sparta o godzinie 19.15. Transmisja TV z meczu Motor - Sparta na antenie Canal+ Sport oraz online na Canal+ ONLINE.