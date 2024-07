i Autor: TOMASZ RADZIK SE / EAST NEWS Zofia Klepacka (archiwum)

Muzeum Powstania Warszawskiego odniosło się do sprawy Klepackiej! Mowa o policji, niebywałe ustalenia!

Zofia Klepacka znalazła się na ustach całej opinii publicznej. Sportsmenka i medalistka olimpijska powiedziała, że została pobita pod budynkiem Muzeum Powstania Warszawskiego. Do sprawy odniosła się sama instytucja, która powiedziała, że w trakcie opisywanych przez Klepacką zdarzeń doszło do wezwania policji, ale do agresorów, którzy mieli stosować przemoc względem pracownika ochrony.