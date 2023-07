Na zapleczu ekstraklasy Falstart Polonii, Znicz nie zawiódł

Początek należał do „Czarnych Koszul”, którzy potrzebowali dziesięciu minut, aby strzelić dwa gole. Do siatki śląskiej drużyny trafili: Michał Bajdur i Michał Grudniewski. Jednak goście potrafili się podnieść. O ich triumfie zadecydowała akcja w końcówce zawodów. Gospodarzy pogrążył Wiktor Niewiarowski, były gracz stołecznej drużyny. - To był zimny prysznic - powiedział Rafał Smalec, trener Polonii, cytowany przez oficjalny portal klubu. - To było zderzenie się z ligą, w której błędy nie uchodzą płazem. Nie możemy tracić punktów w taki sposób - zaznaczył.

Maik Nawrocki krok od zmiany klubu. Gwiazda Legii bierze kurs na...

Kolejne spotkanie Polonia znów zagra u siebie. Jej rywalem będzie Wisła Kraków (30 lipca). Znicz na własnym stadionie pokonał za to Resovię 2:0. Gole strzelili: Krystian Pomorski i Shuma Nagamatsu w drugiej połowie. W następnej serii pruszkowianie zmierzą się na wyjeździe z Podbeskidziem Bielsko-Biała (29 lipca).

Napastnicy Rakowa, Legii i Lecha strzelają aż miło. Powtórzą to w pucharach?

😓Nie tak wyobrażaliśmy sobie nasz pierwszy mecz na boiskach @_1liga_ Przy K6 musieliśmy uznać wyższość @KP_GKSTychy, przegrywając 2:3 (2:1). Bramki dla Dumy Stolicy zdobyli Michał Bajdur i Michał Grudniewski. Czarne Koszule rozpoczęły spotkanie od dwubramkowego prowadzenia i… pic.twitter.com/CjZfRdsNZ7— Polonia Warszawa (@polonia1911) July 22, 2023

Sonda Czy Polonia Warszawa wróci do ekstraklasy? Trzeba będzie na to jeszcze poczekać Teraz najważniejsze utrzymanie w 2. lidze Trudno powiedzieć