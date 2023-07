Maik Nawrocki krok od zmiany klubu. Gwiazda Legii bierze kurs na...

Pożegnał się zdobyciem Superpucharu?

Nawrocki w Legii spędził dwa lata. W tym okresie wypromował się. Przyszedł za kadencji trenera Czesława Michniewicza. Z warszawskim klubem zagrał w europejskich pucharach. Może także pochwalić się zdobyciem Pucharu Polski i Superpucharu. To właśnie on, w starciu z Rakowem, w konkursie rzutów karnych wykorzystał decydującą jedenastek. W ten sposób po piętnastu latach przerwy Legia sięgnęła po to trofeum. Prawdopodobnie tym występem pożegnał się z klubem ze stolicy.

Teraz Nawrocki łączony jest z transferem do Celtiku Glasgow. Mistrz Szkocji według medialnych doniesień miałby zapłacić pięć milionów euro. Ponadto warszawski zespół miałby zagwarantować sobie procenty od przyszłej sprzedaży utalentowanego gracza. Piłkarz nie zagrał z ŁKS-em Łódź w 1. kolejce ekstraklasy. Wszystko wskazuje na to, że obrał kurs na Szkocję. - Jest poważna oferta na stole dla Nawrockiego - powiedział trener Kosta Runjaić na konferencji prasowej przed meczem z ŁKS-em. - To są jednak kwestie wewnętrzne, o których nie chcę na razie rozmawiać - wyznał i dodał: - Nawrocki doznał drobnej kontuzji i nie będzie do naszej dyspozycji w czasie - wyjawił szkoleniowiec Legii.

