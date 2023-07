Napastnicy Rakowa, Legii i Lecha strzelają aż miło. Powtórzą to w pucharach?

Pekhart miał swój dzień

Legia nie ukrywa, że myśli o odzyskaniu tytułu. W starciu z ŁKS-em Łódź (3:0) potwierdziła mistrzowskie aspiracje, a strzelecki koncert dał Tomas Pekhart, który zdobył trzy bramki. - Pekhart to świetny napastnik, który wiele razy to udowodnił - powiedział Patryk Kun, pomocnik Legii dokonaniach kolegi. - Miał swój dzień, ustrzelił hat tricka. To dla nas bardzo dobra informacja, bo potrzebujemy takiego napastnika - podkreślił nowy gracz wicemistrza Polski, który zmierzy się 27 lipca z Ordabasy Szymkent w II rundzie el. Ligi Konferencji.

Debiutant obronił karnego Josue

W beniaminku z dobrej strony pokazał się debiutujący w ekstraklasie 19-letni bramkarz Aleksander Bobek, który w pierwszej połowie w świetnym stylu wybronił rzut karny wykonywany przez kapitana Josue. Do Legii też uśmiechnęło się szczęście. Tak było po przerwie, gdy napastnik Kay Tejan pobiegł na bramkę gospodarzy i trafił w słupek.

Zwolińskiemu służy transfer do Rakowa

W Rakowie zacierają ręce, bo wyśmienity początek zalicza nowy nabytek Łukasz Zwoliński. Najpierw strzelił dwa gole z Florą Tallin w rewanżowym meczu I rundy el. Ligi Mistzów. Teraz „Zwolak” znów potwierdził, że warto było go sprowadzić do ekipy mistrza Polski. To właśnie on jako pierwszy przed przerwą rozmontował obronę Jagiellonii (3:0). A później dołożył kolejne trafienie. Tym razem pewnie wykorzystując jedenastkę. Jego bilans w Rakowie to cztery występy i cztery bramki. Świetnie wprowadził się do zespołu także John Yeboah, który miał udział przy dwóch trafieniach Zwolińskiego.

Nieszablonowe zagranie Yeboaha

Wzorowo piłkarze Rakowa rozegrali za to akcję przy trzeciej bramce. Zaczął ją nieszablonowym podaniem Yeboah, a zakończył Bartosz Nowak. Oby tak efektownie częstochowianie wypadli w meczu z Karabachem Agdam (26 lipca) w II rundzie el. Ligi Mistrzów. - Jesteśmy usatysfakcjonowani nie tylko i wyłącznie z wyniku spotkania, ale także z tego, jak kontrolowaliśmy mecz z Jagiellonią - ocenił trener Dawid Szwarga.

Marchewa na puchary się rozgrzewa

Przed startem rozgrywek zastanawiano się, czy Filip Marchwiński w końcu zacznie grać na miarę potencjału. Obiecujący piłkarz został wywołany do tablicy i to dzięki niemu Lech pokonał 2:1 Piasta. Dla gliwiczan to pierwsza porażka od 19 lutego. Gospodarze prowadzili po rzucie karny, ale w drugiej części „Marchewa” przesądził o sukcesie poznańskiej drużyny. Inna sprawa, że śląski zespół mógł zremisować, ale Arkadiusz Pyrka w ostatniej akcji z bliska nie trafił w bramkę.

Rozmontował obronę Piasta i dostał opaskę kapitana

27 lipca Lech zagra u siebie z Żalgirisem Kowno w II rundzie el. Ligi Konferencji. - Chyba ta pierwsza bramka była ładniejsza, bo poszukałem dalszego słupka bramki i trafiłem idealnie - tłumaczył Marchwiński, cytowany przez oficjalny portal Lecha. - Jestem dumny też z tego, że mogłem w trakcie meczu nosić kapitańską opaskę. Dla wychowanka to jest wielka sprawa - podkreślił.

