i Autor: GROMDA/ Materiały prasowe Paweł "Popek" Mikołajuw

Nie do wiary, jak Popek wyglądał w młodości! Twarz bez tatuaży i blizn. Ciężko uwierzyć, że to naprawdę on

Paweł Mikołajuw od dawna mógł kojarzyć się fanom przede wszystkim ze swoimi licznymi tatuażami i skaryfikacją, czyli specjalnie wykonanymi bliznami na twarzy. W ostatnim czasie raper i były gwiazdor m.in. federacji FAME, PRIME i GROMDA dołożył kilka kolejnych dzieł na swojej twarzy i nawet prawdziwi fani Popka mogli zapomnieć, jak wyglądał on w czasach swojej młodości. Z pomocą przyszedł sam zainteresowany pokazując archiwalne nagranie z siłowni.