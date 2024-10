Nie żyje były prezes polskiego klubu. Żegnają go z wielkimi honorami, to wielka strata dla całego środowiska

FIFA zdyskwalifikowała… prezesa federacji. To legendarny piłkarz, nie było pobłażania, naruszył zasady

Krzysztof Talak urodził się 22 lipca 1957 roku, a z Mazovią związał się jeszcze w latach 80. Gdy w 2017 roku zmarł Jerzy Ostrowski, ówczesny prezes klubu, z którym przez wiele lat współpracował, to właśnie Talak przejął stery w Mazovii, a swoją funkcję pełnił przez kilka lat, do połowy 2023 roku. Talak był jednak działaczem nie tylko w klubie, ale też w Polskim Związku Podnoszenia Ciężarów, gdzie pełnił funkcję m.in. członka Zarządu PZPC. Co ciekawe, był także żołnierzem Wojska Polskiego, gdzie osiągnął nawet stopień pułkownika.

Nie żyje Krzysztof Talak. Niezwykły cios dla środowiska podnoszenia ciężarów

O śmierci Krzysztofa Talaka poinformowała sama Mazovia Cieszyn na swoim profilu na Facebooku. – ŻEGNAJ KRZYSZTOFIE... Z głębokim żalem informujemy, że w dniu dzisiejszym odszedł od nas nasz wieloletni prezes, przyjaciel i miłośnik podnoszenia ciężarów płk Krzysztof Talak. Zawsze z ogromnym zaangażowaniem działał na rzecz naszego klubu, był serdecznym kolegą i będzie nam go bardzo brakowało. Pogrążonej w bólu rodzinie - żonie Iwonie, dzieciom Emilii i Piotrowi, a także zięciowi i ukochanym wnuczkom składamy serdeczne wyrazy współczucia. Zarząd, trenerzy i zawodnicy Klub CLKS Mazovia Ciechanów. Drogi Krzysztofie, spoczywaj w pokoju – napisano w pełnym emocji wpisie. Również Polski Związek Podnoszenia Ciężarów pożegnał Talaka. – Ś.P. Krzysztof Talak był wspaniałym człowiekiem o wielu zainteresowaniach i pasjach. Jego serce oddane Mazovii i podnoszeniu ciężarów sprawiło, że cieszył się wielkim uznaniem i szacunkiem w środowisku. Żegnaj, Przyjacielu! – napisano na oficjalnej stronie PZPC.