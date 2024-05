Nie żyje Georgie Campbell. Gwiazda zginęła tragicznie w potwornym wypadku, całe środowisko w żałobie

Aż włosy stają dęba po wyznaniu Dariusza Szpakowskiego o piciu alkoholu. Jego mama musiała wkroczyć do akcji

Nie żyje Georgie Campbell

Do niezwykle tragicznego wypadku z udziałem Georgie Campbell doszło podczas zawodów Bitcon International Horse Trials w Devon, które odbywały się w niedzielę, 26 maja. W pewnym momencie doszło do niezwykle tragicznego wypadku i jak przekazują media, lekarze nie mieli szans na uratowanie 36-latki. – Medycy natychmiast zajęli się zawodniczką, ale niestety na miejscu zdarzenia stwierdzono zgon – przekazuje „The Sun”. Co ciekawe, media unikają podawania dokładnych szczegółów wypadku. Wiadomo natomiast, że koń wielokrotnej reprezentantki Wielkiej Brytanii nie odniósł w całym zdarzeniu poważniejszych obrażeń. Służby nie komentują całej sprawy, pojawił się jedynie komunikat ze strony organizatorów turnieju.

Kobieta zginęła podczas zawodów

– Z głębokim żalem zawiadamiamy, że Georgie Campbell uległa śmiertelnemu wypadkowi podczas niedzielnych zawodów Bitcoin International Horse Trials w Devon w Anglii. Medycy udzielili jej pomocy natychmiast po upadku, ale niestety nie udało się jej uratować. Koń Global Quest został przebadany przez weterynarzy, którzy ustalili, że nie doznał żadnych obrażeń – przekazano w oficjalnym oświadczeniu. Śmierć Campbell to cios dla całego środowiska jeździeckiego w Anglii, a przede wszystkim jej męża Jessego, który także jest dżokejem.