Niezwykłe poszukiwania Marcina Najmana. Cesarz wybrał się aż po to do Warszawy, musiał to uwiecznić

Marcin Najman bez wątpienia jest jedną z najbardziej popularnych freak fighterów w Polsce. "Cesarz" w ostatnim czasie przechodził trudny czas, ponieważ po walce z Jackiem Murańskim musiał przejść zabieg, ponieważ doznał kontuzji pękniętego oczodołu. Były pięściarz wielokrotnie pokazywał, że nie ma zamiaru kończyć w oktagonie i nie kryje się, że przygotowuje się do kolejnej walki we freak fightach. "El Testosteron" wielokrotnie pokazywał, że pomimo wieku ma nadal charakter do walki. Oprócz tego za pomocą mediów społecznościowych wypowiada się na wiele tematów, które nie do końca mają związek ze sportem.

Marcin Najman w poszukiwaniach kebaba Filipa Chajzera! "El Testosteron" pytał o to wszystkich

Najman kolejny raz w mediach społecznościowych wyszedł przed szereg i szukał budki z kebabem Filipa Chajzera, o której wielokrotnie było głośno. "Cesarz" krzyczał wniebogłosy, aby odnaleźć to legendarne miejsce. - Słuchajcie, gdzieś słyszę wszędzie, że Chajzer będzie sprzedawał. Chciałem sobie kupić tego kebaba, Chajzer gdzie ty masz tą budę z tymi kebabami? Przy Narodowym mówili, że będzie Chajzer i kebaby - podsumował Najman.