Nowoczesne bieżnie w COS-OPO w Zakopanem

Nowe bieżnie ponadnormatywne h/p/cosmos, dostarczone przez firmę Technomex, wykonane zostały przy użyciu najnowocześniejszych technologii. Zastosowane do jej stworzenia specjalistyczne systemy gwarantują wszechstronną aktywność, dostosowaną zarazem do rodzaju treningu i pożądanych jego celów. – Na tym zależało nam szczególnie, aby wyposażyć nasz ośrodek w urządzenia profesjonalne, które dobrze służyć będą sportowcom trenującym w Zakopanem niezależnie od pory roku – mówi Sebastian Danikiewicz, dyrektor COS-OPO w Zakopanem.

Powierzchnia biegowa największych bieżni dostarczonych do zakopiańskiego ośrodka to dokładnie trzy metry długości i ponad metr szerokości. Zaprojektowane zostały w taki sposób, by być użytecznymi na różnych płaszczyznach treningu, uwzględniając potrzebę biegu przy nachyleniu terenu do nawet 27 procent zarówno w kierunku dolnym, jak i górnym. Maksymalna prędkość, jaką można osiągnąć na bieżni, to 80 km/h. Co istotne z perspektywy sportowca, urządzenie pozwala na zaplanowanie całej sesji treningowej, na której wspomniane wcześniej parametry zmieniają się automatycznie. Bieżnie doposażone są także w optyczny system pomiarowy Optogait, który został zaprojektowany z myślą o kontrolowaniu i monitorowaniu jakości treningu w czasie rzeczywistym. To istotne zwłaszcza dla sportowców mających na celu zmaksymalizowanie danej jednostki treningowej. Komfort użytkowania zapewnia dodatkowo system zabezpieczenia przed upadkiem z kamizelkami w różnych rozmiarach.

Z bieżni dostępnej w COS-OPO w Zakopanem skorzystała już reprezentantka Polski w biegach narciarskich Izabela Marcisz. – Ważnym elementem bieżni jest dla mnie specjalne oprogramowanie do oceny wydajności, analizy tętna i mleczanu oraz zarządzania parametrami podczas treningu. Są to kluczowe czynniki potrzebne do prawidłowej ewaluacji treningu, zarówno dla mnie, jak i moich trenerów, którzy potrzebują często przejrzystych i konkretnych danych – wyjaśnia biegaczka.

– Bieżnie h/p/cosmos jako nieliczne w skali światowej pozwalają na trening sportowców w ich naturalnym wzorcu ruchu – jeździe na rolkach czy na rowerze, także jeżeli chodzi o adaptację sportu osób z niepełnosprawnościami i treningu na wózku. Oprócz aspektu treningu można za ich pomocą przeprowadzić pełną diagnostykę sportowców. Dostępne parametry prędkości, nachylenia czy wielkości pasa umożliwiają testy czy trening praktycznie każdego sportowca, niezależnie od dyscypliny podczas symulacji warunków w trakcie zawodów – podkreśla Przemysław Burliga, specjalista ds. produktu firmy Technomex.