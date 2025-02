O krok od ogromnej wpadki! Gwiazda musiała zasłaniać się rękami. Sekunda i pokazałaby za dużo

WWE Royal Rumble. O krok od wielkiej wpadki zawodniczki

Pierwsza wielka gala WWE w tym roku za nami. Podczas WWE Royal Rumble 2025 pojawiło się wiele rozstrzygnięć związanych ze zbliżającą się wielkimi krokami Wrestlemanią (19-20 kwietnia 2025). Kobiecy Royal Rumble wygrała Charlotte Flair, córka legendarnego Rica Flaira. Niewiele zabrakło, a podczas walki doszłoby do nietypowej wpadki.

Jedną z pierwszych zawodniczek, która pojawiła się w ringu była Lyra Valkyria (tak naprawdę Aoife Cusack), irlandzka wrestlerka. Aktualna mistrzyni interkontynentalna WWE i była mistrzyni NXT zaprezentowała się imponująco, choć jej wejście w starcie nie należało do najłatwiejszych.

Lyra Valkyria tuż po wbiegnięciu do ringu zaatakowała swoje przeciwniczki. W pewnym momencie doszło do problemów z jej strojem. Górne zapięcie topu nie wytrzymało, a zawodniczka walczyła o to, by koszulka nie spadła z jej ciała i nie odsłoniła biustu.

Cała sytuacja nie była związana ze scenariuszem przygotowanym do tego meczu. Momentalnie pomogła jej koleżanka z ringu Liv Morgan, która zaatakowała Irlandkę, by ta miała czas na poprawienie stroju.

Liv an absolute gem helping out Lyra Valkyria with the attire malfunction ❤️#RoyalRumble pic.twitter.com/g33X8lY884— Wrestlelamia.com (@wrestlelamia) February 2, 2025