O której godzinie skoki dzisiaj środa 28.06.2023 Igrzyska Europejskie O której dzisiaj skoki narciarskie w Zakopanem 28 czerwca 2023

Już dzisiaj skoki w Zakopanem - konkurs indywidualny mężczyzn w ramach Igrzysk Europejskich. Jak dotąd latem i jesienią na rozbiegu zwilżanym wodą i zeskoku pokrytym igelitem odbywały się mistrzostwa krajowe oraz międzynarodowy cykl Grand Prix. Impreza mistrzowska międzynarodowa rozgrywana jest po raz pierwszy.

O której skoki dzisiaj 28.06.2023 Zakopane Igrzyska Europejskie

Jak poradzą sobie Polacy, walcząc o medale Igrzysk Europejskich? - Letnie igrzyska ze skokami narciarskimi to coś nowego. Mimo tego są dla nas okazją, by pokazać naszą dyscyplinę również letnim widzom - powiedział nam trener polskiej kadry Thomas Thurnbichler. - Myślę, że coraz więcej osób oglądać będzie letnie konkursy. To również szansa dla nas, dzięki której już na początku lata będziemy mogli dopasować się do innych mocnych drużyn. Będzie to dobry test w formie rywalizacji - dodał trener Thurnbichler.

Dawid Kubacki wraca do rywalizacji po przedwczesnym końcu sezonu spowodowanym chorobą żony. - Dla mnie ta impreza jest nowością. Ciekawe doświadczenie, bo zawody odbywają się w nietypowym dla nas czasie - stwierdził Kubacki. - Końcówka czerwca jest przede wszystkim okresem treningowym, a pierwsze starty letnie zaczynają się zwykle później. Zawsze powtarzam, że starty letnie są dobrym czasem na zweryfikowanie swojego przygotowania do głównego sezonu. W końcu to zima jest naszym priorytetem - dodał Kubacki.

Dla trzykrotnego mistrza olimpijskiego Kamila Stocha skocznie na Krokwi to drugi dom. - Nie skupiam się na samym wyniku i tym bardziej na zdobywaniu medali, bo dla nas jest to okres dziwny, jeżeli chodzi o możliwość rywalizacji. Natomiast oczywiście potraktuję to jako pewnego rodzaju wyzwanie. Przede wszystkim jednak skupię się na konkretnych celach zadaniowych, które będę miał do zrealizowania. Oby były to dalekie, cieszące oko kibica skoki - powiedział Stoch.

Na środę 28 czerwca 2023 zaplanowano konkurs indywidualny mężczyzn K95 w Zakopanem w ramach Igrzysk Europejskich. Początek konkursu o godzinie 17.30. Transmisja TV na antenach TVP Sport oraz TVP 1.