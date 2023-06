Kamil Stoch nie szczypał się w język. Ta zmiana nie przypadła mu do gustu, mocne słowa

Kamil Stoch postanowił odnieść się do głośnej zmiany w skokach narciarskich. W trakcie zmagań w 2026 roku nie zobaczymy w programie konkursu skoków drużynowych, co ma być zastąpione przez konkursy duetów. Reprezentant Polski nie ukrywa, że nie jest zadowolony z takiej decyzji. Padły mocne słowa.

Kamil Stoch nie jest zadowolony ze zmian. Mocne słowa pod kontrowersyjnym pomysłem

Konkursy drużynowe przez lata cieszyły się wielkim zainteresowaniem, szczególnie wśród kibiców reprezentacji Polski, którzy mogli w trakcie tych zawodów liczyć na polskie szanse medalowe. Niestety, w trakcie następnych, zimowych Igrzyskach Olimpijskich nie zobaczymy tego typu konkursu, co spotkało się z dużym niezadowoleniem Kamila Stocha, który przedstawił mocne poglądy w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet".

- Ale dramat... Nie no, nie podoba mi się to wcale. Podejrzewam, że to jakiś pomysł na podniesienie atrakcyjności skoków oraz na większą liczbę drużyn, ale ja jestem ze starej szkoły i drużynówki przeprowadzone w tradycyjny sposób zawsze mi się podobały. To było zawsze wielkie wyzwanie (...) Staram się teraz na szybko to analizować i z jednej strony mi szkoda, z drugiej takie zmiany po coś się robi. Może za 15 lat powiemy, że to była dobra decyzja. Historia oceni, ale pierwsza myśl jest taka, że jednak szkoda. Było tyle fajnych momentów w drużynówkach, takiej wspaniałej atmosfery, ale i trudniejszych chwil. Kawał historii - powiedział Kamil Stoch