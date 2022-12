Pele nie żyje. Największe sukcesy, rekordy, historia kariery legendarnego Brazylijczyka

Choć piłkarski świat zachwycał się geniuszem Diego Maradony, a obecnie wynosi pod niebiosa Leo Messiego, pozycja Pelégo na szczycie futbolowego Olimpu jest niepodważalna od ponad sześciu dekad, kiedy – jako nastolatek – sięgnął z „canarinhos” po pierwszy tytuł mistrza świata podczas turnieju w Szwecji, czarując widzów swą niesamowitą techniką. Cztery lata później na mundialu w Chile powtórzy ten sukces, choć już wtedy – wobec bezkompromisowej postawy rywali – zmagał się z kontuzjami: tylko faulami byli w stanie zatrzymać go obrońcy. Cztery lata później, na angielskich boiskach, znów padł ofiarą brutalności przeciwników. W 1970 roku w Meksyku poprowadził jednak swych rodaków po trzeci triumf w mistrzostwach świata. Do dziś jest jedynym piłkarzem, który trzykrotnie wznosił Puchar Świata. To też argument na potwierdzenie tezy, że nie ma w historii futbolu zawodnika większego niż brazylijski piłkarz wszech czasów!

Zmarł Pele. Największe sukcesy, rekordy, historia kariery legendarnego Brazylijczyka

Jego kunszt podziwiały – i jego towarzystwa pożądały – koronowane głowy na całym świecie. Gościło go w swych progach – zamkach, pałacach, dworach – ponad stu królów, cesarzy, prezydentów, premierów, kanclerzy. Zapraszali go na audiencje nawet papieże: Jan Paweł II i Benedykt XVI, a przez królową Elżbietę II – jak na Króla Futbolu przystało – odznaczony został honorową komandorią Orderu Imperium Brytyjskiego. Wydawnictwa książkowe poświęcone fenomenowi Pelégo liczy się w setki, opublikowano je w kilkudziesięciu językach.

Przez niemal całą piłkarską karierę pozostawał wierny macierzystemu Santosowi. Pierwszego gola w seniorskiej drużynie tego klubu strzelił w spotkaniu z Corinthians Santo Andre. Jego bramkarz, Zaluar Torres Rodrigues, po karierze piłkarskiej został adwokatem. I do końca swej praktyki wręczał klientom wizytówkę z napisem „advogado Zaluar Torres Rodrigues – goleiro, 1 GOL de PELÉ, 7.09.1956”! I nigdy na ich brak nie narzekał!

Największe sukcesy i rekordy Pele

Z macierzystym klubem Pelé sięgał dwukrotnie po Copa Libertadores oraz po Puchar Interkontynentalny. Dopiero u schyłku boiskowej przygody przyjął ofertę występów w Cosmosie Nowy Jork - i tu też musiał być najlepszy, sięgając ze słynnym dream-teamem po mistrzostwo zawodowej ligi soccera. Po zakończeniu kariery był dyrektorem sportowym Santosu, a w latach 90. - także ministrem sportu w brazylijskim rządzie W 1999 roku Międzynarodowy Komitet Olimpijski ogłosił go najlepszym sportowcem XX wieku. W tym samym roku wszyscy laureaci „Złotej Piłki” wybierali spośród siebie piłkarza stulecia – Brazylijczyk wygrał bezapelacyjnie, gromadząc blisko dwa razy więcej punktów od Maradony.

Edson Arantes do Nascimento - Pele

Urodzony: 23.10.1940

Zmarł: 29.12.2022

Pozycja: napastnik, ofensywny pomocnik

Kluby: Santos FC (Brazylia), New York Cosmos (USA)

Mecze/gole w Santosie: 636/618

Mecze/gole w Cosmosie: 64/37

Mecze/gole w kadrze Brazylii: 92/77

Największe sukcesy:

uczestnik czterech MŚ: 14 meczów, 12 goli

mistrz świata 1958, 1962, 1970

odkrycie MŚ 1958

najlepszy piłkarz MŚ 1970

wicemistrz Copa America 1959

sześć tytułów mistrza Brazylii, dziesięciokrotny mistrz stanu Sao Paulo

dwa razy Puchar Interkontynentalny

dwa razy triumfator Copa Libertadores

mistrz USA 1977

najlepszy piłkarz Ameryki Płd. 1973

najlepszy piłkarz XX wieku wg FIFA i France Football (wybierali laureaci "Złotej Piłki")

laureat honorowej "Złotej Piłki" w w 2014 r.