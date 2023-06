Ogromne pieniądze dla Leo Messiego! Argentyńczyk nie musi zbytnio się wysilać, drobne zapisy w umowie

Samochód Cristiano Ronaldo zastopowany w drodze! Aż wyszedł z auta, a potem stało się to! [WIDEO]

Wszystkie serca kibiców Barcelony pękły, gdy 10 sierpnia 2021 roku Leo Messi przeszedł z Barcelony do PSG. Argentyńczyk podczas pobytu w paryskim klubie zaliczył kilka świetnych występów, o których było głośno, jednak 35-latek po dwóch latach spędzonych we Francji zdecydował się o przeniesieniu do USA. Warto przypomnieć, że kilka miesięcy temu Messi spełnił swoje marzenia w barwach reprezentacji Argentyny, ponieważ podczas mundialu w Katarze sięgnął po tytuł mistrzowski. Ekipa prowadzona przez Lionela Scaloniego pokonała w finale reprezentację Francji, jednak o zwycięstwie zadecydowała seria rzutów karnych.

Leo Messi może zarobić ogromne pieniądze! Wystarczy, że spełni te warunki

Messi może podpisał kontrakt na świetnych warunkach za promowanie Arabii Saudyjskiej w mediach społecznościowych. Argentyńczyk w przeciągu 3 lat będzie mógł otrzymać aż 25 milionów dolarów. 9 maja pojawił się post na koncie 35-latka z podpisem #VisitSaudi, gdzie pozuje na tle Morza Czerwonego. "New York Times" przekazał, na czym polega tak współpraca. - Kilka występów reklamowych, garść postów w mediach społecznościowych i kilka całkowicie opłaconych wakacji w królestwie z jego rodziną i dziećmi. Oczekuje się, że podzieli się zdjęciami z tych podróży, oznaczonymi hashtagiem zatwierdzonym przez Arabię Saudyjską - można przeczytać.

W umowie jest też zapis, którego Messi nie może złamać. - Messi nie może powiedzieć niczego, co mogłoby "splamić" Arabię Saudyjską, kraj, który spotkał się z powszechną krytyką za przestrzeganie praw człowieka - zostało zaznaczone.