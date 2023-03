PGE i PLE rozpoczynają ogólnopolski projekt amatorskich rozgrywek esportowych

Międzynarodowy Komitet Olimpijski chce dopuścić Rosjan i Białorusinów do sportu! Jest odpowiedź PKOl, jasne stanowisko

PGE Nowy Poziom PLE to pierwsza w Polsce sieć regionalnych rozgrywek na poziomie graczy-amatorów, która ma na celu oddolne budowanie struktur polskiej sceny esportowej, wychowywanie nowych talentów i rozwijanie kompetencji graczy w grze i poza nią.

PGE od dwóch lat zajmuje ważne miejsce na esportowej mapie Polski, współpracując z Polską Ligą Esportową m.in. przy projektach z zakresu rozwoju esportu i transformacji zawodowej w Polsce, pokazując nowe ścieżki rozwoju dla młodych ludzi, także w regionach objętych transformacją energetyczną. Teraz rozszerzamy nasze działania o kolejny projekt - PGE Nowy Poziom PLE, który jest naszą odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie edukacji młodych ludzi w tej dyscyplinie. Jestem przekonany, że współpraca ta przyczyni się do wzrostu zainteresowania esportem w całej Polsce – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Według badań w Polsce jest blisko dwadzieścia milionów graczy, którzy mieli styczność́ z wirtualną rozrywką, a misją Polskiej Ligi Esportowej jest stworzenie im przestrzeni do rywalizacji i rozwijania swoich kompetencji.

Od dwóch lat współpracujemy z PGE Polską Grupą Energetyczną tworząc wyjątkowe i jakościowe turnieje. Teraz rozwijamy nasz ekosystem o kolejny projekt, budując niezbędne fundamenty esportowe. PGE Nowy Poziom PLE to projekt skierowany do graczy amatorów, który ma stworzyć przestrzenie do rywalizacji i możliwości rozwoju w grze, i poza nią, w każdym regionie kraju. Nie chodzi tylko o cykliczne turnieje, ale również edukację na temat zawodów przyszłości i możliwości, jakie stwarza sektor sportów elektronicznych. Marka PGE stała się prawdziwym mecenasem esportu w Polsce i nie mam wątpliwości, że nasze wspólne działania zbudują trwały ekosystem esportowy na terenie całego kraju - mówi Paweł Kowalczyk, prezes zarządu Polskiej Ligi Esportowej.

W ramach projektu PGE Nowy Poziom PLE w tym roku odbędą się cztery turnieje na żywo, w różnych miastach Polski. Pierwszy z nich już 22 kwietnia w Łodzi, gdzie będzie można zobaczyć zmagania najzdolniejszych młodych graczy FIFA 23, Counter-Strike: Global Offensive, Clash Royale i Teamfight Tactics.

PGE i PLE

PGE Polska Grupa Energetyczna i Polska Liga Esportowa współpracują od 2021 roku, kiedy PGE została partnerem tytularnym PGE Dywizji Mistrzowskiej, elitarnej ligi dla najlepszych krajowych drużyn CS:GO. Kolejnym wspólnym projektem był PGE Superpuchar PLE, który wyznaczył “nowy poziom” wydarzeń esportowych w Polsce. Podczas zeszłorocznej imprezy na plaży w Gdyni rywalizowało i bawiło się wspólnie ponad 100 profesjonalnych graczy esportowych z różnych krajów Europy.