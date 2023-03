Piekielnie seksowna modelka ujawnia: Neymar chciał seksu grupowego. Gorsząca propozycja gwiazdora PSG

Neymar to jedna z największych gwiazd PSG i światowej piłki. Brazylijczyk wciąż dzierży tytuł najdroższego zawodnika na świecie, którym stał się w sierpniu 2017 roku, gdy za 222 mln euro przeszedł z Barcelony do Paris Saint-Germain. I po tych niemal 6 latach Neymar nie spełnił marzenia włodarzy paryskiego klubu, jakim jest zdobycie Ligi Mistrzów. O ile Brazylijczyk sportowo może nie jest do końca spełniony, to na pewno nie może narzekać na życie prywatne, które wiedzie w stolicy Francji, bo o imprezach w jego willi jest głośno na cały świat. Tym razem o Neymarze znów zrobiło się głośno po tym, jak miał zaproponować znanej siatkarce i modelce Key Alves trójkąt z... jej siostrą bliźniaczką, Keyt.

Neymar zaproponował znanej modelce trójkąt z jej siostrą?

Key Alves to znana na całym świecie siatkarka, która jednak popularność zdobywa nie tylko swoją grą, a też (a może przede wszystkim) urodą. 23-latka oprócz gry zajmuje się również modelingiem i jest gwiazdą serwisu dla dorosłych OnlyFans. Brazylijka nie ukrywa, że ten sposób zarobku jest wielokrotnie skuteczniejszy, niż nawet profesjonalna gra w siatkówkę.

Alves bierze obecnie udział w brazylijskiej wersji programu „Big Brother”, w którym wyznała, że Neymar... zaproponował jej seks. Co więcej, jednocześnie odezwał się do jej... siostry bliźniaczki Keyt, również siatkarki. Modelka twierdzi, że spławiła gwiazdora PSG. – Powiedział, że mógłby uprawiać seks z nami dwiema – powiedziała Key Alves. Co ciekawe, wyznała też, że zgodziłaby się na propozycję Neymara, gdyby nie odezwał się równocześnie do jej siostry. – To był jego błąd. Gdyby wysłał mi wiadomość, byłabym już w Paryżu. Mylił się co do nas – wyjaśniła. W galerii poniżej znajdziecie gorące zdjęcia seksownych bliźniaczek z Sao Paulo.