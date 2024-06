i Autor: Twitter / NAC Breda NAC Breda

Wzruszający gest

Po tym wideo łzy pociekły nam po policzkach. NAC Breda wspomina polskich bohaterów, obok tej koszulki nie przejdziesz obojętnie

Choć trwają mistrzostwa Europy w Niemczech, to życie w piłce klubowej nie zamarło całkowicie. Część klubów rozpoczyna przygotowania do nowego sezonu, inne prezentując choćby nowe stroje na najbliższy sezon. Tak zrobił m.in. holenderski NAC Breda, którego trykotami z pewnością zainteresują się polscy fani. W 80. rocznicę wyzwolenia tego holenderskiego miasta spod niemieckiej okupacji przez 1 Dywizję Pancerną generała Stanisława Maczka, klub przygotował wyjątkowe koszulki, oddające hołd polskim żołnierzom. Wideo promujące koszulki to istny wyciskacz łez!