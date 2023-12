Pobili sędziego, wstrzymali rozgrywki i co dalej? Jest decyzja w sprawie ligi tureckiej, ale dziś dzień sądu

Borek szczerze o aferze ze Stanowskim. Te słowa go zabolały, musiał to skomentować

Nieludzki i nikczemny atak na sędziego

Wstyd na cały świat! Sceny grozy rozegrały się w lidze tureckiej po meczu Ankaragucu - Rizespor (1:1). Goście wyrównali w końcówce i wtedy wściekły prezes klubu z Ankary wtargnął na boisko i przepuścił atak na sędziego Halila Umuta Melera. Faruk Koca w opętanym szale uderzył go pięścią w twarz. Jednak to nie był koniec agresji pod adresem arbitra. Gdy ten leżał na ziemi, to został jeszcze skopany. Na skandaliczny incydent zareagował prezydent Turcji. Recep Erdogan potępił ten wybuch furii względem sędziego. Rozgrywki w lidze tureckiej zostały zawieszone. Federacja pobicie sędziego nazwała "nieludzkim i nikczemnym atakiem". Jednak zdecydowano, że piłkarze na boiska wrócą 19 grudnia.

Będą dyskwalifikacje?

Prezes Koca zasłaniał się tym, że nic nie pamięta. Miał nawet... trafić do szpitala. Jednak nie uniknął kary. Następnego dnia został zatrzymany przez policję. Co czeka agresywnego szefa Ankaragucu? 14 grudnia zbiera się Komisja Dyscyplinarna tureckiej federacji, która zajmie się wydarzeniami w Ankarze. Prezes związku zadeklarował, że zostaną podjęte decyzje w tej sprawie. Wszystko wskazuje na to, że posypią się kary zarówno dla prezesa Kocy jak i klubu.

