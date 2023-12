Tomas Pekhart już wie, co go czeka. Trener Legii wszystko ujawnił, problemy przed rewanżem z Alkmaar

Zdobył 11 bramek, ale...

Reprezentant Czech w tym sezonie strzelił dla Legii 11 goli. Sześć bramek zdobył w ekstraklasie, z czego hat trickiem popisał się w meczu z ŁKS-em Łódź na inaugurację rozgrywek. Jedno trafienie zaliczył z Koroną Kielce, ale było ono na otarcie łez, bo stołeczny klub odpadł z Pucharu Polski i nie obroni trofeum. Ze "Scyzorykami" przerwał strzelecką niemoc, którą zakończył na 10 występach.

Wypadł przez kontuzję palca u stopy

Do tego był skuteczny w eliminacjach Ligi Konferencji, gdzie cztery razy pokonywał bramkarzy rywali. W fazie grupowej już mu się to nie udało. Jednak w rewanżu z Alkmaar nie wystąpi. Wszystko przez uraz. - Tomas Pekhart nie będzie już dostępny do gry do końca roku - wyjawił trener Kosta Runjaić podczas konferencji prasowej, cytowany przez klubowe media. - Tomas ma problem z palcem u stopy i chwilę to potrwa, zanim dojdzie do pełni sprawności. Inni zawodnicy będą musieli wziąć na siebie odpowiedzialność - zapowiedział szkoleniowiec stołecznego klubu.

