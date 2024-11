i Autor: Materiały prasowe

STIHL TIMBERSPORTS

Polacy jadą po medale Mistrzostw Świata

Informacja prasowa 15:13

To już ostatni akt sezonu zawodów drwali ekstremalnych STIHL TIMBERSPORTS®. Polscy reprezentanci zrobią wszystko, by zbliżające się wielkimi krokami mistrzostwa świata w Tuluzie (8-9 listopada) były dla nich idealnym zwieńczeniem udanego roku. – Poprzednim razem czegoś zabrakło, by wrócić do Polski z medalami. Ale to nas tylko mocniej nakręca, by teraz stanąć na podium. Każdy z nas jest w bardzo dobrej formie i musimy to udowodnić we Francji – zapowiada Michał Dubicki, aktualny mistrz Polski i Europy drwali ekstremalnych STIHL TIMBERSPORTS®.