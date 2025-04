Polska olimpijka i mistrzyni Europy uchroni wielu od dramatów nad wodą? Wyjątkowa inicjatywa!

Agenci wkroczyli do Polskiego Komitetu Olimpijskiego i domu prezesa Radosława Piesiewicza

Pierwsze z serii wydarzeń SwimPact odbędzie się w dniach 7-8 czerwca we Wrocławiu, na Kąpielisku Glinianki. Wśród zaplanowanych aktywności znajdą się zarówno konkurencje sportowe, jak i działania edukacyjne dla uczestników w różnym wieku. Trzonem imprezy będą widowiskowe zawody, w których liczyć się będzie nie tylko szybkość, ale też technika i umiejętność działania w zmiennych warunkach. Uczestnicy zmierzą się m.in. z ergo wiosłami, pływaniem na otwartych wodach, deską i biegiem. Rywalizacja odbędzie się w różnych kategoriach, takich jak Junior SwimPact, Short Splash, Long Splash oraz Team Splash.

Jednak SwimPact to znacznie więcej niż sportowe emocje. Równie istotnym elementem projektu jest jego funkcja edukacyjna. Eksperci z zakresu ratownictwa, sportów wodnych i bezpieczeństwa nad wodą przekażą uczestnikom wiedzę, jak budować pewność siebie i działać w momentach zagrożenia. W programie znajdzie się praktyczna nauka reagowania w trudnych warunkach - od pływania w ubraniu i symulacji sytuacji kryzysowych, po kontakt z zimną wodą oraz zabawy na wodnym torze przeszkód.

- SwimPact to przede wszystkim budowanie społeczności opartej na szacunku do wody i wzajemnym wsparciu. Chcemy inspirować ludzi do aktywności i rozwijania kompetencji, które naprawdę ratują życie - mówi Alicja Tchórz, pomysłodawczyni i główna organizatorka wydarzenia, reprezentantka kraju na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie i Rio de Janeiro, dwukrotna mistrzyni Europy, wielokrotna rekordzistka i mistrzyni Polski.

Dbając o różnorodność doświadczeń, organizatorzy przygotowali również część rozrywkową. Uczestnicy SwimPact będą mogli zaangażować się w interaktywne atrakcje i zespołowe wyzwania. Wydarzenie stworzy również okazję do wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów z entuzjastami różnych dyscyplin wodnych. Bez względu na wiek oraz dotychczasowe umiejętności i doświadczenie w sportach wodnych, każdy znajdzie tu przestrzeń do aktywnego uczestnictwa.

Tego typu inicjatywy mają szansę na stałe wpisać się w kalendarz imprez sportowo-edukacyjnych. Edycja we Wrocławiu to dopiero początek - organizatorzy planują stopniowe poszerzanie formatu i budowę międzynarodowej marki, która będzie łączyć społeczności wokół idei aktywności fizycznej i odpowiedzialnego korzystania z akwenów.