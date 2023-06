Polki brązowe w strzelectwie! Świetny występ na Igrzyskach Europejskich, świetna postawa

Polska drużyna w składzie Aneta Stankiewicz, Julia Piotrowska i Natalia Kochańska zdobyła brązowy medal w strzelectwie w rywalizacji w karabinie pneumatycznym w ramach Igrzysk Europejskich. W pistolecie pneumatycznym biało-czerwone były czwarte.

Polki w drugiej fazie eliminacji karabinu pneumatycznego zajęły trzecie miejsce wyraźnie przegrywając z zespołami Szwajcarii i Norwegii. Pozostawała im walka o brąz z Węgierkami. Pierwszą serię wygrały rywalki, ale później zdołały zwyciężyć jeszcze tylko w serii piątej oraz zremisować w siódmej. Biało-czerwone znacznie lepiej radziły sobie z koncentracją i wygrały całe spotkanie 17:5. W finale Szwajcaria okazała się lepsza od Norwegii.

W karabinie pneumatycznym wystartowała również męska drużyna. Tomasz Bartnik, Maciej Kowalewicz i Rafał Łukaszyk odpadli w eliminacjach zajmując dziesiąte miejsce.

Medal w sobotę mogła za to zdobyć polska drużyna kobiet w pistolecie pneumatycznym. Biało-czerwone w składzie Joanna Wawrzonowska, Klaudia Breś i Julita Borek w kwalifikacjach zajęły trzecie miejsce a do drugiej pozycji, która dawała prawo walki o złoto, straciły dwa oczka. Pierwsze pięć serii w meczu o trzecie miejsce wyglądały tak, że Polki wychodziły na prowadzenie, a Włoszki doprowadzały do remisu. Później sytuacja się zmieniła i to biało-czerwone musiały gonić. Przy stanie 14:12 dla Włoszek po 13 seriach Polki znalazły się pod ścianą i musiały mieć lepszy wynik.

Rywalki ustrzeliły 29,8, a biało-czerwone 27,9 i cały mecz przegrały 12:16.

W sobotę została rozegrana również pierwsza część kwalifikacji w konkurencji skeet. Kacper Baksalary zajmuje 19., a Natalia Szamrej 27.miejsce. W niedzielę zaplanowano drugą część eliminacji a także finały.