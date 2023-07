Polscy sportowcy powalczą o medale uniwersjady w Chinach w dwunastu dyscyplinach sportu. Znamy skład Akademickiej Reprezentację Polski!

Ostatni raz zmagania w letniej uniwersjadzie odbyły się cztery lata temu, gdy sportowcy rywalizowali we włoskim Neapolu. Później, z powodu pandemii COVID-19 zaplanowana na 2021 rok w Chengdu uniwersjada była dwukrotnie przekładana – najpierw na 2022 rok, a następnie na 2023.

– Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że może odbyć się wreszcie największe światowe święto sportu studenckiego. Zimą już odbyła się w amerykańskim Lake Placid zimowa uniwersjada, ale podobnie jak w przypadku igrzysk olimpijskich, uniwersjada letnia to impreza dużo większego kalibru. Dla sportowców to okazja, by wziąć udział w zawodach zorganizowanych właściwie tak samo jak igrzyska, ale także na to, by poznać innych sportowców-studentów z całego świata. A to też jest bardzo cenne – mówi prezes Akademickiego Związku Sportowego prof. Alojzy Nowak.

W sumie w składzie Akademickiej Reprezentacji Polski jest 199 zawodniczek i zawodników. Po raz pierwszy od wielu lat Polacy będą reprezentowani aż w czterech turniejach w sportach drużynowych – siatkówce kobiet i mężczyzn oraz koszykówce kobiet i mężczyzn. Najliczniejszą kadrę tradycyjnie stanowią lekkoatleci, których w Chinach wystartuje czterdzieścioro pięcioro. W Akademickiej Reprezentacji Polski na 31. Letnią Uniwersjadę w Chengdu nieznaczną przewagę mają mężczyźni – 102 do 99.

W składzie jest sporo utytułowanych zawodników, nie brakuje w niej także medalistów poprzedniej uniwersjady, m.in. kulomiota Konrada Bukowieckiego, strzelczyni Natalii Kochańskiej, siatkarza Łukasza Kozuba, szermierza Wojciecha Kolańczyka czy taekwondzistki Patrycji Adamkiewicz.

– W wielu dyscyplinach mamy na pewno mocne składy i liczymy na dobre wyniki. Cieszę się, że nasze udane starty oraz promocja uniwersjad spowodowały, że świadomość tego, czym jest uniwersjada u polskich sportowców bardzo wzrosła. To impreza, która w praktyce niczym nie różni się od igrzysk olimpijskich i na pewno może być doskonałym doświadczeniem dla naszych reprezentantów – mówi Dariusz Piekut, szef polskiej misji uniwersjadowej. Start biało-czerwonych w 31. Letniej Uniwersjadzie w Chengdu wspierają m.in. sponsor główny Akademickiego Związku Sportowego PZU S.A., a także Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Na pewno bardzo mocne będą zespoły siatkarek i siatkarzy, które zbudowane są z zawodniczek i zawodników stanowiących nie tyle nawet zaplecze reprezentacji Polski, bo duża część z nich ma za sobą występy w pierwszym zespole, jak Michał Gierżot, Sebastian Adamczyk, Mateusz Poręba w zespole panów, czy Paulina Damaske i Weronika Szlagowska w zespole pań. O sukcesie w Chinach marzą także koszykarki i koszykarze.

Akademicka Reprezentacja Polski poleci do Chin w kilku turach. Jako pierwsi w wiosce uniwersjadowej w Chengdu zameldują się siatkarki i siatkarze, którzy pojawią się w mieście gospodarza uniwersjady 22 lipca. Główna część reprezentacji przyleci 27 lipca, a dzień później rozpocznie się uniwersjada. Część ekipy dotrze z innych aren, m.in. pływacy, którzy chwilę wcześniej zakończą udział w mistrzostwach świata w japońskiej Fukuoce.

31. Letnia Uniwersjada w Chengdu, która w oficjalnej nazwie ma zachowany rok 2021, rozpocznie się 28 lipca i potrwa do 8 sierpnia. Do tej pory z letnich uniwersjadach polscy sportowcy-studenci zdobyli 357 medali – 98 złotych, 118 srebrnych i 141 brązowych. Cztery lata temu w Neapolu biało-czerwoni wywalczyli 4 złote, 2 srebrne i 9 brązowych krążków.