Polska się nie zatrzymuje! Kolejny medal igrzysk europejskich, wcześniejsze problemy nie przeszkodziły

Reprezentacja Polski kobiet w rugby 7 sięgnęła po srebrny medal trwających właśnie Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023. Polki w finale mierzyły się z Wielką Brytanią i przed starciem nie były bez szans, ale ostatecznie uległy rywalkom 0:33. Co ciekawe, w półfinale Wielka Brytania – Belgia doszło do incydentu, po którym trzeba było przerwać grę. Na szczęście nie wpłynął on ostatecznie tak bardzo na całość rywalizacji.