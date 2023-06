i Autor: Twitter / Igrzyska Europejskie Igrzyska Europejskie

kuriozalny widok

Pogoda także nie oszczędza igrzysk europejskich. Wpadka podczas meczu, rywalizacja musiała zostać przerwana

Jacek Ogiński 17:34

Igrzyska Europejskie Kraków – Małopolska 2023 w pełni, ale impreza zdaje się nie przebiegać tak, jak życzyliby sobie tego organizatorzy. Zawody rozgrywane w Krakowie i kilkunastu innych polskich miastach nie przyciągają tłumów na trybuny, a do tego co chwila słychać o wpadkach podczas realizacji zawodów. Tym razem mocno we znaki dała się pogoda, przez którą trzeba było przerwać mecz rugby.