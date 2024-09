Polska zawodniczka straciła dach nad głową w powodzi. Pilnie potrzebna pomoc, zwróciła się o nią do fanów

Niszczycielskie powodzie rozpoczęły się w weekend. Z powodu niezwykle silnych opadów deszczu w Czechach i południowej Polsce rzeki i górskie potoki w tamtym rejonie znacznie wezbrały i woda zaczęła wylewać się poza ich koryta. Choć wszystko wskazuje na to, że udało się uniknąć powtórki z 1997 roku jeśli chodzi o Wrocław, to wiele miejscowości nie miało tyle szczęścia. Ucierpiały m.in. Trzebieszowice w Kotlinie Kłodzkiej, w której dom miała polska piłkarka, Julia Brzezińska. Kapitan zespołu do lat 18 drużyny Ślęzy Wrocław poinformowała, że powódź niemal całkiem zdewastowała dom jej rodziny. Młoda zawodniczka straciła dach nad głową i zwróciła się do kibiców o pomoc.

Młoda piłkarka i jej rodzina stracili dom. Klub wspiera ją w zbieraniu funduszy na odbudowę

Trzebieszowice znajdują się około 20 km od samego Kłodzka, które również bardzo mocno ucierpiało. Rodzina Julii Brzezińskiej straciła dach nad głową i założyła zbiórkę, aby odzyskać rodzinny dom. – Cześć, nazywam się Julia Brzezińska wraz z moją rodziną zwracamy się o pomoc. Podczas powodzi w małej miejscowości Trzebieszowice w kotlinie kłodzkiej ucierpiał nasz dom. Każdy grosz jest na wagę złota, żebyśmy mieli dach nad głową – napisano w opisie zbiórki na stronie Pomagam.pl. W akcję zaangażował się także klub zawodniczki – zbiórkę przekazano dalej na stronie Ślęzy Wrocław, publikowała ją także prezes klubu Katarzyna Ziobro. Brzezińska i jej rodzina wyznaczyli cel zbiórki na kwotę 200 tys. złotych.