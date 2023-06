Ponad dwieście pięćdziesiąt osób ćwiczyło pod okiem mistrzyni olimpijskiej. Otylia Swim Tour podbił Katowice

W Katowicach z mistrzynią olimpijską aktywnie spędziła czas ponad setka młodych adeptów pływania. – To miejsce do którego wracam z radością, to tutaj zaczynałam swoją przygodę ze sportem, zawsze pojawiam się w Katowicach z uśmiechem na ustach – opowiada Otylia Jędrzejczak. – Cieszę się, że po raz pierwszy przeprowadzamy akcję w najnowszym z trzech tutejszych basenów, który powstał we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki. W Katowicach jesteśmy już szósty rok z rzędu, a zawsze mamy tutaj duże zainteresowanie dzieci i rodziców. To najbardziej cieszy, że mamy szansę trafić do dużej grupy.

Otylia Swim Tour to cykl jednodniowych warsztatów organizowanych w całym kraju. W każdym spotkaniu udział biorą młodzi miłośnicy pływania, którzy potrafią przemieszczać się w wodzie przynajmniej dwoma stylami pływackimi – grzbietowym i dowolnym. Warsztaty są skierowane także do ich rodziców i opiekunów.

– Droga pani Otylii jest idealną do naśladowania dla naszych dzieci – podkreśla Waldemar Bojarun, wiceprezydent Katowic. – Pamiętam jeszcze czasy, gdy zdobywała pierwsze medale w barwach Pałacu Młodzieży Katowice, co zawsze z dumą podkreślamy. To jest taki przykład, że można rozpocząć światową karierę w sporcie w katowickim basenie – dodaje.

Jako pierwsi w tym roku do zajęć przystąpili uczestnicy w podwarszawskich Łomiankach i Nowym Targu, teraz przyszedł czas na Katowice. W trakcie warsztatów kilkunastu trenerów współpracujących z Fundacją Otylii Jędrzejczak prowadziło zajęcia dla młodych adeptów pływania, zarówno w wodzie, jak i w hali sportowej. Na każdym z torów doskonalono inny styl, a dodatkowo uczono się również skoków ze słupka oraz nawrotów w wodzie. Zajęcia pływackie i ruchowe odbywały się w obiektach Basenu Zadole, z kolei wykłady dla rodziców w Ośrodku Sportowym Asnyka - MOSiR Katowice.

– Zachęcam wszystkich do uczestnictwa w naszych zajęciach, bo świetni trenerzy przekazują naprawdę ogrom wiedzy, a do tego dzieciaki znakomicie się bawią i aktywnie spędzają cały dzień. Oczywiście w trakcie dnia pełnego emocji zapraszamy również dzieciaki na pyszny i zdrowy obiad – mówi najlepsza zawodniczka w historii polskiego pływania. Uczestnicy zajęć otrzymają też pakiety ufundowane przez Fundację Otylii Jędrzejczak oraz jej partnerów, m.in. Aqua Wave, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd Miasta Katowice, EPRO, MOSiR Katowice, Katowickie Wodociągi S.A.

– Nasz projekt łączy dzieci i rodziców, podpowiadamy, jak komunikować się z dzieckiem, jak je dobrze odżywiać. To są bardzo ważne rzeczy, którymi dzielimy się z rodzicami, a które z pewnością wielu z nich pomogą w odpowiedniej opiece nad młodym sportowcem w domu – dodaje Otylia Jędrzejczak.