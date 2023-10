Porwano rodziców znanego piłkarza. Na razie odnaleziono tylko matkę reprezentanta kraju, wciąż nie wiadomo co z ojcem

Jędrzejczak, Kaczmarek i inne mistrzynie sportu zachęcały do aktywności fizycznej lubelskie uczennice

Incydent miał miejsce w północnej Kolumbii, gdzie władze nadal szukają zaginionego ojca piłkarza Liverpoolu. Biuro prokuratora generalnego Kolumbii poinformowało wcześniej, że utworzyło zespół śledczych, którzy mają szukać pary w Barrancas, gminie w północnej prowincji La Guajira w Kolumbii. Policja krajowa potwierdziła, że Cilenis Marulanda, matka Diaza, została uratowana.

Uzbrojeni motocykliści sprawcami porwania

Według doniesień rodzice 26-letniego Díaza zostali porwani, gdy jechali do domu. Porwania dopuścili się uzbrojeni mężczyźni na motocyklach, uprowadzając parę. Kolumbijska federacja piłkarska stwierdziła w oświadczeniu, że porwanie jest godne ubolewania i wezwała władze do czynienia wszystkiego, co można w celu uratowania ojca.

Diaz został piłkarzem Liverpoolu w styczniu 2022 roku za sprawą transferu w Porto. W 58 meczach dla „Czerwonych” zdobył 14 goli. Zawodnik, który 43-krotnie zagrał w w reprezentacji Kolumbii, nie skomentował zdarzenia.

Klub z Anfield Road opublikował komunikat: „Liverpool może potwierdzić, że jest świadomy bieżącej sytuacji dotyczącej rodziny Luisa Diaza w Kolumbii. Mamy gorącą nadzieję, że sprawa zostanie rozwiązana bezpiecznie i przy najbliższej możliwej okazji. W tym czasie dobro gracza będzie nadal naszym bezpośrednim priorytetem” – głosi oficjalne oświadczenie The Reds.